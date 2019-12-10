دعاء في دعوى طلاق: جوزي بيبعت ابنه يشتري له بفرة عشان يشرب مخدرات

أقامت "دعاء.ف" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، للانفصال عن زوجها بعد أن عانت معه الأمرين، بسبب تعديه المستمر عليها بالضرب واستنفذت جميع محاولاتها للعيش معه، من أجل أبنائها.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تحملت العيش مع زوجها تحت ضغط من أجل طفليها، حيث أثمر زواجها عن طفلة عمرها 4 سنين، وطفل في السابعة من عمره، فحاولت التأقلم مع وضع زوجها العنيف، ولكنه كان يزداد عنفا، حتى وصل الأمر إلى تعاطي المخدرات وكان ينفق عليها كل دخله، بل تطور الأمر فأصبح يجلب المخدرات إلى المنزل ويتناولها أمام أولاده، وازداد الوضع خطوة عندما بدأ الأب يستخدم طفله الصغير، فكان يرسله لشراء ورق "البفرة" الذي يستخدمه في لف المادة المخدرة التي يتعاطاها.

تتابع الزوجة حديثها بأنها عندما اعترضت على إرسال الأب لطفلهما لشراء ورق "البفرة" تعدى عليها بالضرب المبرح، الذي نتج عنه إصابة بعينيها وحررت على أثرها محضر بقسم ثاني شبرا الخيمة، ثم أقامت دعوى طلاق للضرر والتي حملت رقم 8628 لسنة 2019، ومازالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

وجاء بعريضة الدعوى أن الطالبة زوجة الخصم بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 4/6/2011، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرين، عبد الحميد مواليد 27/6/2012، وسجدة مواليد 20/10/2015، عانت من سوء المعاملة، وصبرت على أمل أن ينصلح حالة، ولكنه كان يزداد سوءاً، حيث أدمن المخدرات، وينفق دخله بالأكمل على جلب المواد المخدرة، ولا يتبقى للإنفاق على منزل الزوجية سوى الفتات، وما زاد الأمر سوءا أنه أصبح شديد العصبية وعنيفا للغاية ويقوم بضرب الزوجة وتوجيه الإهانات لها والسباب، الأمر الذي أصاب الصغيرين، خاصة الصغيرة سجدة، بالفزع، كلما شاهدت الطريقة الوحشية لأبيها وهو يتهجم بالضرب على والدتها أمام عينيها لذا كان للطالبة وصغيريها التمسك بالانفصال وطلب التطليق للضرر، إنقاذا لنفسها وصغيريها من حياة مشوهة لا تخرج سوى أطفال غير أسوياء لأم مهانة وبلا كرامة.