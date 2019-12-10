فريدة سيف النصر: اللي بيعاكسني بقوله عيب أنا ماما

أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أنها لم تقدم أدوار إغراء في تاريخها الفني: "أنا معنديش قبلات ولا مشاهد فراش ومقدرش أصلا عشان أهلي وجوزي".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الفنانة الراحلة هند رستم قالت أرشح فريدة سيف النصر لأدوار الأغراء، مضيفة "دي مش مشكلتي والشكل ده خلقة ربنا".

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وتابعت: "أنا مش جميلة يا جماعة ومش شايفة نفسي جميلة ومناخيري مفنشرة وشفايفي مش مارلين مورلو أنا بقول للمعجبين انتوا شايفين إيه بجد وأنا تعبت منكم".

واستطردت: "اللي بيعاكسني بقوله عيب أنا ماما ومتقولش موزة أنا ماما وبحبهم ومبكرهش حد"، مبدية تصالحا مع نفسها وسنها وأن لديها حفيدتين، مضيفة: "كله رايح ومروح".

وأوضحت فريدة سيف النصر أنها حاولت حذف بعض العناوين الموجودة على فيديوهات المشاهد الخاصة بها بسبب كلمة "مشاهد ساخنة"، مضيفة: "على طول يكتب لك الساخنة الساخنة لدرجة إني حسيت إني فرن وده مش بيبيع مشاهد ده بيبعني أنا لأن عندي ابن وعندي أهل".