فوائد غذاء ملكات النحل.. أضراره وموانع استخدامه

غذاء ملكات النحل هو إفراز حليبي ينتجه نحل العسل العامل. وهو يحتوي عادة على حوالي 60 ٪ إلى 70 ٪ من الماء، من 12 ٪ إلى 15 ٪ من البروتينات، من 10 ٪ إلى 16 ٪ من السكر، من 3 ٪ إلى 6 ٪ من الدهون، و 2 ٪ إلى 3 ٪ من الفيتامينات والأملاح والأحماض الأمينية.

تكوينه يختلف تبعا للجغرافيا والمناخ، هذا الغذاء يحصل على اسمه من حقيقة أن النحل يستخدمه لتطوير ورعاية ملكة النحل.

البعض يستخدمون غذاء ملكات النحل كدواء، وفيما يلي كل ما تود معرفته عن غذاء ملكات النحل بحسب موقع "ويب مد".

فوائد واستخدامات غذاء ملكات النحل

يستخدم غذاء ملكات النحل لعلاج الربو وحمى القش.

أمراض الكبد والتهاب البنكرياس.

السكري من النوع الثاني وقرحة القدم السكرية.

مشاكل النوم (الأرق).

التعب الثانوي للسرطان.

متلازمة ما قبل الحيض.

العقم.

أعراض انقطاع الطمث.

قرحة المعدة.

أمراض الكلى.

كسور العظام.

أعراض سن اليأس.

اضطرابات الجلد.

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الكوليسترول المرتفع.

كما أنه يستخدم كمنشط صحي عام، لمكافحة آثار الشيخوخة، ولتعزيز الجهاز المناعي.

البعض يستخدمون غذاء ملكات النحل مباشرة على البشرة كمنشط أو على فروة الرأس لتشجيع نمو الشعر.

طريقة عمل غذاء ملكات النحل

غذاء ملكات النحل هو آمن ربما بالنسبة لمعظم الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم بشكل مناسب. تم استخدام منتج محدد يحتوي على مزيج من غذاء ملكات النحل وخلاصة حبوب اللقاح النحل وحبوب اللقاح النحل بالإضافة إلى خلاصة المسدس (Femal by Natumin Pharma) بأمان لمدة تصل إلى شهرين.

وكذلك منتج آخر يحتوي على غذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح (Melbrosia) بأمان لمدة تصل إلى 3 أشهر.

أضرار غذاء ملكات النحل وموانع استخدامه

غذاء ملكات النحل قد يسبب ردود فعل تحسسية خطيرة بما في ذلك الربو وتورم في الحلق والموت. نادرا، قد يتسبب في نزيف القولون، مصحوبا بألم في المعدة وإسهال دموي.

غذاء ملكات النحل آمن أيضًا عند تطبيقه على البشرة بشكل مناسب. ومع ذلك، فقد تسبب التهاب والطفح الجلدي عند تطبيقه على فروة الرأس.

الأطفال

غذاء ملكات النحل آمن ومأمون عند تناوله عن طريق الفم لمدة تصل إلى 6 أشهر.

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا يوجد ما يكفي من المعلومات الموثوقة حول سلامة استخدام غذاء ملكات النحل إذا كنت حاملاً أو مرضعة. لذا يجب البقاء على الجانب الآمن وتجنب الاستخدام.

الربو أو الحساسية

لا يستخدم غذاء ملكات النحل إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية من منتجات النحل. يمكن أن يسبب بعض ردود الفعل الخطيرة، حتى الموت.

التهاب الجلد

غذاء ملكات النحل قد يجعل التهاب الجلد أسوأ.

انخفاض ضغط الدم

غذاء ملكات النحل قد يخفض ضغط الدم. إذا كان ضغط الدم لديك منخفضًا بالفعل، فقد يؤدي تناول غذاء ملكات النحل إلى انخفاضه كثيرً