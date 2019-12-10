تعد حلوى باف باستري بالقرفة والسكر، من أكثر الحلوى التي يفضلها الكثيرين وبخاصة الاطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي. وإليك طريقة عمل باف باستري بالقرفة والسكر، على طريقة الشيف"سالي فؤاد". مقادير باف باستري بالقرفة والسكر عجينة باف باستري قرفة سكر جبنة كريمي زبدة Advertisements لبن سكر بني سكر بودرة طريقة تحضير باف باستري بالقرفة والسكر - تذوب الزبدة مع القرفة ثم يضاف السكر البني - يضاف الخليط الى العجينة ثم تلف على شكل رول - تقطع لتصبح مثل السينابون ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم مع الصوص - يخلط السكر البودرة مع الكريم تشيز ثم يضاف اللبن - وتخلط جيدا وتقدم

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