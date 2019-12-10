تعتبر الأسماك من الأكلات المفضلة بإختلاف طرق تحضيرها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل سمك بوري في الفرن، على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف"، على سي بي سي سفرة. المكونات سمك تونة. ثوم. كوسة. بطاطا. كرفس. كرات بصل. جزر. بطاطس. ثوم. زعتر. ليمون. خل. Advertisements مستردة. زيت زيتون. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير تخلط التتبيلة مع المستردة وتتبل بها السمكة. يضاف الزيت ويضاف الجزر والليمون ويدخل الفرن حتى تمام النضج يشوح باقى الخضار في الزبدة ثم تضاف الأعشاب ويتبل بالملح والفلفل. يوضع الخضار في الفرن ويقدم مع السمك.

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