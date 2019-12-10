طريقة عمل خلية النحل

خلية النحل من المخبوزات اللذيذة التي يمكن أن تضيف مزيد من الدفء خلال ليالي الشتاء الباردة، ويمكن تحضرها بأكثر من طريقة حلو وحادق، ويستعرض التقرير التقرير التالي طريقة عمل خلية نحل سادة في البيت. المقادير 5 أكواب دقيق. 2 كوب إلا ربع ماء دافئ. 1/2 كوب زيت. ملعقة ملح. 6 ملاعق كبيرة حليب. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. 2 ملعقة كبيرة خميرة. 2 ملعقة سكر. طريقة التحضير يخلط الماء والحليب والخميرة والسكر. يضاف الزيت والملح ويخلط. يضاف الدقيق والبكينج باودر. Advertisements يعجني الخليط جيدا ثم يترك نصف ساعة على الأقل ليتخمر. يشكل على هيئة كرات متوسطة الحجم. تحشى الكرات بالحشو المرغوب فيه سواء حلو (شوكولاتة سبريد) أو حادق (جبن كيري). ترص الكرات بحيث تكون المسافة بينها صغيرة أو شبه ملتصقة. ستلتصق الكرات بهذا الشكل عندما تختمر وتخبز. يترك العجين قليلا ليختمر. يدهن سطح خلية النحل ببعض الحليب. إن كانت مالحة يرش عليها السمسم وحبة البركة. تخبز في فرن متوسط الحرارة على 180 درجة. عندما تخبز يصب عليها الشربات إن كانت حلوة. تقدم ساخنة أو باردة.

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