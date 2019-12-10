استشاري علاقات أسرية: زواج الحب ناجح أكثر من "الصالونات"

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن الزواج الذي يتم بعد قصة حب نشأت بين الرجل والمرأة يكون ناجحا أكثر من الذي يتم عبر الصالونات: "المرأة كائن حساس بيحب يعيش التفاصيل وعايزه تعيش حالة وتدرس الإنسان اللي قدامها من خلال مواقف حياتية أو مواقف تتم ما بينهم".

وأضاف "هاني" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن فترة الخطوبة هي الفترة الأهم بين الطرفين لأنها الفترة التي تظهر جوانب شخصية بينهما، وعلى أساسها يقرر الجانبان استكمال مشروع الزواج من عدمه، موضحا أن الفروق الفردية بين الطرفين هي ما تؤهل لاستمرار العلاقة أو فشلها.

وأكد أن الزواج عن طريق الحب هو الأنجح بسبب وجود تعامل قوى بينهم وانجذاب وإحساس قوي بين الطرفين: "الحب بيدي نكهة للعلاقة بين الطرفين وبيدي إحساس حتى لو اختلفوا"، مشيرا إلى أنه حب العشرة بين "زواج الصالونات" يأتى بسبب وجود مواقف واندماج بين الطرفين يؤدى إلى سهولة الحياة فيما بينهم: "الجواز عن حب أو جواز الصالونات ليه مميزاتهم وعيوبهم وتختلف من قصة لأخرى".