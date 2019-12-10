"آلام شديدة ومستمرة".. طبيب يوضح تفاصيل مرض أحمد فهمي

"طلع عندي عيب خلقي، بسبب ظهور خلايا في المريء من الأعلى، وكانت لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة لا قدر الله".. بهذه الكلمات لخص الفنان أحمد فهمي حالته الصحية، التي استدعت إجراءه جراحة طبية دقيقة، خلال حديثه مساء أمس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وبدوره، أوضح الدكتور عماد نادر معوض، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، لـ"هن"، معلومات عن مرض فهمي، قائلا إنه ناتج عن مرحلة متقدمة من الإصابة بمرض الارتجاع في المريء، ومؤديا إلى ظهور خلايا غير معلومة المصدر، والتي تسبب الشعور بآلالام شديدة في الجسم، وتؤدي إلى التهاب القاولون العصبي، مسببة خلالا في وظائفه، ما يؤثر على أنشطة المريء.

وأضاف "معوض" أن تلك الخلايا تؤدي إلى التهابات شديدة بالمريء، لافتا إلى أن سبب ذلك المرض وراثي، أو نتيجة خلل بجهاز المناعة، والتي يتم علاجها عن طريق الكي.

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مرض أحمد فهمي

خضع الفنان أحمد فهمي لجراحة دقيقة في منطقة المريء، الجمعة الماضية، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.

وقال "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

وأجرى فهمي الجراحة بمعرفة طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين، وهم حسام غنيم ومصطفى إبراهيم ومحمد حقي.