مشهد تمثيل.. حقيقة خطوبة "عمار ورؤى" بطلا كليب حماقي

طرح الفنان محمد حماقي كليب أغنية "راسمك في خيالي" منذ ساعات، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي جاء من ضمن مشاهدها شاب يخطب فتاة.

نوه حماقي خلال حفله الأخير في مول كايرو فاستيفال سيتي نهاية شهر نوفمبر الماضي، بأنه شاهد على خطوبة شاب وفتاة وقاما بارتداء خاتم الخطوبة على نغمات أغنيته "راسمك في خيالي"، ولكن الحقيقة أن الخطوبة كانت عبارة عن مشهد تمثيلي ضمن مشاهد كليب الأغنية الذى طرح من ساعات.

بطل الكليب هو الرحالة والموديل المصري عمار الحمصاني، وخطيبته التي ظهرت معه هي الموديل اللبنانية رؤى.

Advertisements

عمار ورؤي ليسا مخطوبين إنما ممثلان، وقاما بتصوير المشاهد لكي يتم طرحها ضمن الكليب، كان التصوير مرتبا مع إدارة فريق عمل حماقي.

رؤى لديها من قبل تجارب في عالم التصوير والتمثيل حيث إنها ظهرت من قبل في حملة "أبعاد" المناهضة للاغتصاب في لبنان، كما أنها شاركت فى مهام داخل برنامج "ذا فويس" وظهرت مع الفنان تامر حسني.

أغنية راسمك في خيالي إحدى أغنيات ألبوم حماقي الأخير "كل يوم من ده" الذى طرح عام 2018، وهي كلمات أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع الموسيقى تميم، ومن إخراج مصطفى عامر.