قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل جلاش بالسجق، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل جلاش بالسجق سجق شرقي بصل ثوم كمون كزبرة سمنة بيض لبن ملح وفلفل Advertisements فلفل حار جبنة شيدر أحمر جبنة موتزاريلا طريقة عمل جلاش بالسجق يشوح السجق مع البصل والثوم والكزبرة والتوابل والبهارات. ثم يضاف الفلفل الحار والفلفل الرومي. يحضر البايركس ثم يدهن الجلاش بالسمنة. تضاف حشوة السجق وتلف على شكل رول ثم توضع في البايركس. ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج. تضاف حبة البركة والسمسم للتزيين.

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