"تعليق محرج" على إنستجرام يتسبب في أزمة بين مصريتين بالكويت

تقدمت مصرية مقيمة بالكويت ببلاغ للسلطات تتهم فيه مصرية أخرى مقيمة بالكويت أيضًا بالسب والقذف.

الواقعة كما نقلتها جريدة "الراي الكويتية" أن المصرية نشرت صورة لها على موقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت عليها امرأة مصرية أخرى بكلام "محرج" وتعرضت بعدها للإحراج وعندما وبّختها قامت بشتمها وأنها أرفقت في قضيتها نسخة من صور تؤكد ادعاءها.

ونلقت "الراي" عن مصدر أمني، أن مصرية قصدت الجهات المختصة وأبلغت بأنها كانت وضعت صورة شخصية لها على حسابها في الإنستجرام، وفوجئت بتعليق وصفته بأنه "بايخ ومسيء" بحقها كتبته امرأة من أبناء الجالية المصرية، الأمر الذي تسبب لها بالإحراج، فما كان منها إلا أن وبّخت صاحبة التعليق، وفوجئت بها تنهال عليها بعبارات الشتائم والسب والقذف، وقالت لها "عاوزة تاني ولا خلاص".

وأوضح المصدر الأمني أن الشاكية أرفقت بأوراق القضية نسخة من التعليق المكتوب وعبارات السب والقذف، وذكرت أن المتهمة تعمل في أحد صالونات التجميل، وتعرفت عليها منذ وقت وقامت بإضافتها في حسابها وزوّدت ببياناتها وأرقام هاتفها، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل قضية سب وقذف، وجارٍ ضبط المتهمة للتحقيق معها في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.