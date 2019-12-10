طريقة عمل مكرونة بصلصة الزيتون

حضري لأطفالك اليوم مكرونة بصلصة الزيتون، بدلًا من الطرق التقليدية، للاستفادة من فوائدها الغذائية الغنية، وقدميها مع البطاطس المحمرة. مكونات مكرونة بصلصة الزيتون مكرونة زيتون ثوم فلفل ألوان كزبرة خضراء زعتر روزماري Advertisements صلصة طماطم زبدة ملح - فلفل أسود طريقة تحضير مكرونة بصلصة الزيتون قومي بسلق المكرونة في ماء وملح، بالطريقة المعتادة. شوحي الزبدة مع الثوم على النار، وضيفي الطماطم والزيتون، والفلفل. ضعي الكزبرة الخضراء والزعتر والروز ماري، وقلبي المكونات جيدًا. ضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا ثم قدميها ساخنة.

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