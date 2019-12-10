ما السبب وراء الشعور بالتقيؤ عند تناول بعض الأطعمة؟

أحيانا يتجنب البعض تناول أطعمة معينة ويصل الأمر للرغبة في التقيؤ إذا عرضت عليهم، لكن مركز "كليفلاند كلينك" الطبي كشف السبب وراء ذلك.

وأوضحت الدراسة التي أجراها المركز المتخصص أن السبب وراء ذلك حساسية قنوات المعدة المعوية من تلك الأنواع من الأطعمة، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتابعت الدراسة بأن الجسم صنف تلك الأطعمة على أنها تشكل خطرا على القنوات المعوية والهضمية، وعند مشاهدة تلك الأطعمة، يفرز الجسم هرمونات إلى المخ، تحمل تعليمات بالنفور من ذلك النوع من الطعام بأي طريقة ممكنة حتى لو كانت عن طريق التقيؤ، التي تتطور إلى الشعور بالصداع وحرقة المعدة إذا اضطررت لأكل تلك الأطعمة.

ووضع المركز الطبي أبرز الأطعمة التي تدخل في قائمة الأطعمة الحساسة على النحو التالي:

منتجات الألبان (اللاكتوز).

منتجات الغلوتين (القمح والشعير والشيلم).

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منتجات الكازين (بروتينات منتجات الحليب).

البيض (بالأخص صفار البيض).

منتجات الصويا.

السمك والمحار.

الفول السوداني أو شجرة الجوز (البقان واللوز والجوز).

الكبريتات (مركبات النبيذ الأحمر والبيرة).

المضافات الغذائية، مثل الجلوتومات أحادية الصوديوم.