"الأوقاف": فشل العلاقات الزوجية يأتي بسبب عدم الاحترام

قال الشيخ إسلام النواوي، عضو إدارة البحوث والدعوة بالأوقاف، إن الزواج عن حب أو زواج الصالونات قد شرعها الإسلام في "الخطبة" لإحداث نوع من التآلف بين الطرفين: "الدين الإسلامي احترم المشاعر ولذا اختار للزواج الميثاق الغليظ".

وأضاف "النواوي" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم قد تزوج مرة عن حب ومرة أخرى "صالونات": "أتجوز السيدة خديجة والزواج انعكس إلى الحب ولكنه ليس حب عشره بالرغم من كونها أكبر منه سنا وأغناه مالا، وتزوج السيدة عائشة بعدما هبط إليه سيدنا جبريل وقال له أنها زوجتك، وقال ما يريده الله يمضي"، موضحا أن فشل العلاقات الزوجية يأتي بسبب انتزاع الاحترام بين الطرفين: "الرسول احترم السيدة خديجة ومطمعش في مالها، وهي احترمت زوجها وعلشان كده لما بقي نبي حطت فلوسها تحت رجليه لنشر الدين الإسلامي، ولذا ظل يحب السيدة خديجة كثيرا كثيرا".

وأكد أن المحبين قد يحدث مصائب فيما بينهم بدافع الغيرة والحب الأعمي: "السيدة عائشة بحبها لسيدنا محمد تسببت في مشكلات كتير أوي حصلت ليه".