اكتشفي أفضل مقوي أظافر طبيعي

تتعرض الأظافر للعديد من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على صحتها وبالتالي على شكلها، لذا سنتعرف اليوم على أفضل مقوي أظافر طبيعي خالص سيجعل الأظافر أكثر جمالاً وحيوية.

صحة الأظافر

تتحدث صحة الأظافر عن صحة الجسم من الداخل، إذ أن نقص المعادن والفيتامينات في الجسم يجعل الأظافر هشّة سهلة التكسر وفي كثير من الأحيان يؤدي إلى تغير لونها واصفرارها، لذا لابد من الاهتمام بصحة الجسم من الداخل للحصول على أظافر صحية قوية.

كيفية العناية بصحة الأظافر

الحفاظ على نظافة الأظافر

يتم تنظيف الأظافر بشكل من

تظم للتخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة فيها، كما أنه يجب الحفاظ على جفاف الأظافر عن طريق تجفيفها بعد غسل اليدين جيداً، وبالتالي لن تتجمع الأوساخ تحتها مطلقاً، ويفضل ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية لحماية الأظافر من التشقق.

تجنب قضم الأظافر

منظر الأظافر بعد قضمها سيصبح غير لطيف نهائياً، حتى أن اللعاب سيجعلها هشة وضعيفة، علاوة على ذلك ستنتقل الأوساخ والبكتيريا إلى الفم.

ترطيب الأظافر

جفاف الأظافر يؤدي إلى ضعفها وهشاشتها، فلابد من ترطيبها بشكل منتظم.

قص الأظافر

من المهم جداً القيام بقض الأظافر خلال فترات ليست ببعيدة، فهذا سيحميها من التكسر وسيعزز نموها، وبالتالي سيصبح مظهرها جميل جداً.

حماية الأظافر

الخطوة الأساسية والأكثر أهمية للعناية بصحة الأظافر هي حماية الأظافر من خلال ارتداء القفازات أثناء القيام بأعمال التنظيف، وذلك لأن الماء ومواد التنظيف يؤثران بشكل كبير على الأظافر وعلى شكلها.

الابتعاد عن الأكريليك

بالرغم من أن أظافر الأكريليك ذات مظهر جميل ومميز، إلا أنها تخلف أضرار كبيرة للأظافر، حيث أن الأكريليل يحتوي على مواد كيماوية تتسبب في ضعف الأظافر وتلفها.

برد الأظافر

برد الأظافر باتجاه واحد وبشكل لطيف سيسهم في الحصول على أظافر ناعمة ومثالية.

أفضل مقوي طبيعي للأظافر

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الثوم لتقوية الأظافر

المكونات:

2 فص ثوم

زيت زيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بهرس الثوم حتى يصبح ناعماً، ثم أضيفي له كمية مناسبة من زيت الزيتون، وقلبي.

اغمري أظافرك في الثوم والزيت، واتركيها لحوالي 10 دقائق.

اغسلي يديكِ جيداً، ورطبيها بأي كريم مرطب أو زيت.

زيت الخروع وزيت جنين القمح لتقوية الأظافر

المكونات:

زيت خروع

زيت جنين قمح

ملح

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي مقادير متساوية من زيت الخروع وزيت جنين القمح والملح.

اسكبي الخليط في علبة، وأغلقيها بإحكام، وقومي برجها جيداً حتى يذوب الملح في الزيوت.

قومي بفرد الخليط على أظافرك باستخدام فرشاة ناعمة، واتركيه 5 دقائق، ثم امسحيه بقطعة من القطن.

الفازلين لتقوية الأظافر

المكونات:

فازلين

طريقة التحضير والاستخدام:

افردي كمية من الفازلين على كل اظفر بواسطة فرشاة.

لفي كل اصبع بقطعة من ورق الألومنيوم، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم امسحيه.

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