فريدة سيف النصر تكشف سبب إقدامها على ارتداء الحجاب

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، عن كواليس ارتدائها للحجاب، حيث ذكرت أن ارتداءها الحجاب كان بعد وفاة شقيقها عن عمر 21 عامًا، وذلك خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E".

Advertisements

وأضافت "سيف النصر"، أن وفاة شقيقها أول مشهد وفاة تراه في حياتها، وعادت إلى منزلها بعد وفاة أخيها في حالة انهيار، ولذلك قامت بارتداء الحجاب بعدها على الفور.

وتابعت: "اقتنعت بمقولة نتلف بالحجاب قبل ما نتلف في الكفن".

وظهرت "سيف النصر" مرتدية شعر مستعار "باروكة" خلال لقاءها مع الإعلامي وائل الإبراشي مساء اليوم.