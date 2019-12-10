"صرخة أنثى".. مسرحية مدرسية سكندرية لمكافحة التحرش الجنسي

تحت عنوان "صرخة أنثى"، تنظم مدرسة إيزيس الثانوية بنات في الإسكندرية، أول عرض مسرحي لها، جسدت خلاله الطالبات قضية التحرش الجنسي، ضمن فعاليات مبادرة "معًا ضد العنف" التي جاءت بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص.

وقال أيمن خالد، رئيس قسم موهوبي شرق، إنه جرى التنسيق بين القسم ووحدة التعلم الذكى بإدارة شرق التعليمية وفرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، لتنظيم أول عرض مسرحى بمدرسة إيزيس الثانوية بنات، لتناول قضايا العنف ضد المرأة التى تمثل تهديدا للفتيات وللمجتمع كله.

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ولخص العرض مشكلة التحرش فى المجتمع المصرى، وأنواعه من الجسدى واللفظى والمعنوى، وكذلك كيفية التصرف وسبل علاجه، وتحديد دور المؤسسات المجتمعية والتربوية المسئولة فى توجيه الطلاب، من بينها المدرسة والأسرة.

9 طالبات من الأصحاء وذوى الإعاقة شاركن فى تنظيم المسرحية، وحسب "خالد"، فإنه جرى توجيه طرق التربية النفسية والتربية الخاصة ونصائح معينة لأولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم فى مراحل عمرية مختلفة، فى ظل اهتمام القيادات بمحاربة العنف الفكرى، متابعا أنه تجرى دراسة إقامة العرض المسرحى على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

وفى نهاية العرض، تم تكريم نحو 100 طالبة موهوبة شاركن فى بعض الأنشطة الرياضية والتعليمية على مستوى إدارة شرق التعليمية، من إقامة معسكرات وورش عمل متعددة فنية ورياضية ونفسية وشعرية، مؤكدا أن الإدارة حريصة على دمج الأصحاء وذوى الإعاقة لإتمام مراحل عملية دراسية.