الامارات | الذكاء الاصطناعي يُكمل السيمفونية الـ10 لبيتهوفن

شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يُكمل السيمفونية الـ10 لبيتهوفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يسعى فريق من الخبراء الموسيقيين إلى إتمام سيمفونية لودفيج فان بيتهوفن العاشرة غير المكتملة.

ويضم الفريق الدولي علماء موسيقى ومؤلفين موسيقيين وعازف البيانو الأميركي روبرت ليفين وخبراء كمبيوتر.

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ومن المنتظر أن تقدم أوركسترا بيتهوفن في مدينة بون الألمانية العرض الأول للسيمفونية عقب إتمام المشروع في 28 أبريل المقبل. وتحتفل ألمانيا العام المقبل على نطاق واسع بمرور 250 عاماً على ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي الشهير (1770 - 1827).

يُذكر أنه لا يتوافر سوى بضع مسودات وملاحظات كتابية عن السيمفونية العاشرة التي لم يتمكن بيتهوفن من إكمالها.

وهناك العديد من محاولات التأليف الموسيقي عبر الكمبيوتر، من بينها إتمام السيمفونية الثامنة الشهيرة غير المكتملة للمؤلف النمساوي فرانتس شوبرت، ونفذ المشروع شركة «هواوي» الصينية للاتصالات والهواتف الذكية، وعرض أول مرة في فبراير الماضي بلندن.