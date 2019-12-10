الامارات | مهرجان الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، فعاليات الدورة 13 من مهرجان الظفرة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وستكون هذه الدورة الأضخم منذ انطلاقة المهرجان، لدعم ملاك الإبل لاقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال واسعاً أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين فـي مزاينات الإبل التي يشهدها المهرجان، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان فـي دورته الحالية نحـو 60 مليـون درهـم إماراتي، منها 52 مليوناً لجوائز مزاينة الإبل وثمانية ملايين درهم لجوائز المسابقات التراثية المختلفة الأُخرى. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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