الامارات | «زايد للكتاب» تكشف عن القائمة الطويلة لفرع «الترجمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تكشف عن القائمة الطويلة لفرع «الترجمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الـ14 التي تضم 11 عملاً تم اختيارها من بين 170 عملاً مترجماً من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، حيث ينتمي غالبية مترجميها إلى تونس ومصر والمغرب وفرنسا.

تضم القائمة أربع أعمال مترجمة من الإنجليزية إلى العربية هي «البحر الكبير في التاريخ البشري للمتوسط»، تأليف داوود أبوالعافية وترجمة معز مديوني من تونس، وكتاب «المنطقة المعتمة.. التاريخ السري للحرب السيبرانية»، تأليف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبدالمجيد من مصر.

وكتاب «من العالم المغلق إلى الكون اللّامتناهي» للمؤلف ألكسندر كويريه وترجمة يوسف بن عثمان من تونس، وكتاب «الطريق إلى النفط.. كيف جاءت صناعة النفط إلى الإمارات العربية المتحدة؟» للمؤلف ديفيد هيرد وترجمة عبدالكريم الجلاصي من تونس

Advertisements

أما الأعمال المترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية فتتضمن خمسة أعمال هي: كتاب «معجم الأديان» للمؤلفين ميرسيا إلياد ويوان ب. كوليلنو وترجمة خليد كدري من المغرب وكتاب «الموسيقى العربية» للمؤلف البارون رودولف ديرلانجي وترجمة محمد الأسعد قريعة من تونس.

وكتاب «كتابة الفاجعة» للمؤلف موريس بلانشو وترجمة عز الدين الشنتوف من المغرب، وكتاب «السِّيميائيّة. المعجم المعلَّل في نظريّة اللّغة» للمؤلفين ألجيرداس جوليان فريماس وجوزيف كورتيس وترجمة أحمد الودرني من تونس، وكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف وترجمة محمد آيت ميهوب من تونس. أما الأعمال المترجمة من العربية إلى الفرنسية فقد ضمت عملاً واحداً فقط هو الشكوك على جالينوس AbuBakr al-Razi: Doutes sur Galien- لأبوبكر الرازي.

- تضم القائمة أربعة أعمال مترجمة من الإنجليزية

إلى العربية، وخمسة أعمال من اللغة الفرنسية.