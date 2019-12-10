الامارات | طلاب إماراتيون يحققون فوزاً عالمياً في مسابقة للرياضيات

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إماراتيون يحققون فوزاً عالمياً في مسابقة للرياضيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق طلاب إماراتيون فوزاً عالمياً، حيث حازوا جوائز المسابقة الدولية في الرياضيات التي أقيمت في كمبوديا هذا الأسبوع، والتي تنافس فيها ٤٠٠٠ طالب من ٤٠ دولة. وشارك الفائزون في المسابقة الدولية «يوسي ماس» الرابعة والعشرين في المنافسة الحسابية ٢٠١٩، حيث تم إعطاؤهم المهمة الصعبة المتمثلة في الإجابة عن ٢٠٠ سؤال من أسئلة الرياضيات في غضون ثماني دقائق فقط بمساعدة من الصور المرئية، حيث طرحت عليهم أسئلة تصل إلى ٥٠ رقماً مع أرقام عشرية وبمستويات عالية.

وإلى جانب الإماراتيين، فاز ٤١ من الطلاب بالجوائز من فئات مختلفة، وهم ١٧ هندياً و٤ أردنيين و٤ سريلانكيين وعراقيان وعماني ولبناني وفلبيني وبنغلاديشي، وحصل ١٠ طلاب منهم على الكأس من بين الفائزين. بينما حاز طفلان ضعيفا السمع على مرتبتي الشرف في المسابقة، وذلك بحصولهم على المركزين الأول والثاني في المسابقة الحسابية ذات الاستعانة بالصور.

وفي تعليق للمديرة المسؤولة عن «اليوسي ماس» في الإمارات، ساونداري راج، قالت: «إن تحقيق هذا الفوز المجيد لدولة الإمارات وبعد أيام قليلة من احتفالنا باليوم الوطني الـ٤٨ يعكس الروح الحقيقية لرؤية حكامنا في تعزيز التعليم والتعلم، حيث كان من الرائع رؤية مشاركة هذه المجموعة المتنوعة من الطلاب الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، والتي تؤكد ببساطة مدى جودة أداء كل فئة اجتماعية في الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بمستوى التعليم».