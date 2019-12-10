الامارات | أطقم «طيران الإمارات» للخدمات الجوية الأفضل في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أطقم «طيران الإمارات» للخدمات الجوية الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال أفراد أطقم الخدمات الجوية في «طيران الإمارات» جائزة الأفضل في العالم لعام 2019 في حفل الجوائز العالمية الكبرى WTA، ويختتم هذا الحفل البحث السنوي عن أفضل شركات السفر والسياحة في العالم، حيث يتنافس الفائزون في الاحتفالات الإقليمية الستة على الألقاب العالمية المنشودة، كما فازت «طيران الإمارات» باللقب العالمي للخطوط الجوية الرائدة عالمياً في الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «نحن فخورون جداً بزملائنا في أطقم الخدمات الجوية الذين انضموا إلينا من أكثر من 160 دولة. فهم يقدمون في كل يوم، على رحلاتنا عبر القارات الست، خدمات (طيران الإمارات) ذات العلامة التجارية الشهيرة بتفانٍ وحرفية عالية، ما يضمن لعملائنا الاستمتاع برحلات لا تنسى وآمنة ومريحة».

وأضاف: «يعيش أفراد أطقم خدماتنا الجوية التنوع حقاً، ويستمدون منه القوة وهم يعملون كفريق واحد على كل واحدة من رحلاتنا، لكي يقدموا أفضل تجربة سفر لعملائنا. ويعد حصولهم على لقب الأفضل في العالم شهادة على الجهود المخلصة التي يبذلونها. ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لعملائنا وشركائنا في صناعة الطيران على تكريمنا بهذا التقدير المستحق».

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وأعرب عادل الرضا عن سعادته بتكريم «طيران الإمارات» في فئة الدرجة السياحية الأفضل عالمياً. وقال: «لاتزال درجتنا السياحية واحدة من بين الأغنى عالمياً في فئتها من حيث منتجات الناقلات الجوية التي تقدم خدمات كاملة، ونحن فخورون بهذا التكريم العالمي».

وبالإضافة إلى الخدمات ذات المستوى العالمي التي يقدمها أفراد أطقم «طيران الإمارات»، يستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بوزن سخي للأمتعة ووجبات شهية يعدها مشاهير الطهاة، وخدمة «واي فاي» مجانية للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، فضلاً عن نظام «طيران الإمارات» الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر أكثر من 4500 قناة تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية المنوعة والموسيقى والبودكاست على أكبر الشاشات الشخصية في صناعة الطيران.