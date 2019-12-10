9 نجمات في مهرجان "كان" بأزياء مصمّمين عرب

فساتين من التول والدانتيل، أفلام عالمية، أضواء ساطعة وبريق هوليوود، هذه هي أجواء مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ72، إحدى أكثر مناسبات الأزياء إثارة في العالم، الحدث الذي بدأت فعالياته الأسبوع الماضي، والذي أصبح المصممون العرب فيه، الخيار الأول لأكبر الفنانات العالميات والعربيات أيضاً.

نجمات مثل بريانكا شوبرا، هيلين ميرين، آمبر هيرد وغيرهن العديد، مجموعة مختارة اخترن مصممين عربا مثل إيلي صعب، جورج حبيقة، وغيرهم ليكونوا أبطال إطلالاتهن في "كان"، ويخطفن الأنظار بتصاميمهم في هذه المناسبة العالمية.

مجلة "فوج" رصدت ابرز النجمات اللاتي تألقن بأزياء من تصميم مصممي الأزياء العرب.

1-بريانكا شوبرا

خطفت بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء مع زوجها نيك جوناس أثناء حضورهما عرض فيلم "Les Plus Belles Annees D'Une Vie"، إذ أطلت وكأنها عروس في فستان طويل بسيط من التول باللون الأبيض مكشوف الأكتاف "أوف شولدر" وجيب كلوش منفوشة من توقيع جورج حبيقة، نسقتها بمجوهرات رقيقة من الألماس.



2- هيلين ميرين

من قال إنكِ لا تستطيعين مطابقة شعرك بفستانك؟ من الواضح أن هذه الخطوة الجريئة لا يمكن لأحد القيام بها سوى هيلين ميرين، التي اختارت فستاناً من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بلون أحمر الخدود مع تطريزات ذهبية، أظهرها بإطلالة رائعة مناسبة تماماً للحدث العالمي.



3- علا فرحات

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات، اختارت الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بإطلالة تشبه فساتين الزفاف، بفستان مكشوف الأكتاف (أوف شولدر) من الدانتيل والتول من توقيع رامي العلي.



4- سارة سامبايو

لفتت عارضة الأزياء البرتغالية سارة سامبايو خلال حضورها العرض الأول لفيلم "Rocketman" في مهرجان كان، الأنظار بإطلالة لامعة تشبه ملابس رواد الفضاء، عبارة عن بدلة من اللون الفضي اللامع مكونة من بنطلون وبليزر بذيل طويل (ذيل السمكة) من توقيع رامي قاضي.

ونسقت إطلالتها المستقبلية بمجوهرات مطابقة مكونة من عقد طويل من الألماس وزوج من الأحذية باللون الفضي اللامع (الميتالك).

5- ريا أبي راشد



اختارت الإعلامية ريا أبي راشد والتي تنتقي إطلالاتها بعناية خاصة، الظهور في "كان" بطلّة أنيقة من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم، بفستان طويل باللون الأسود دون أكمام وكشكاش من عند منطقة الصدر والأكتاف، وجيب واسعة نوعاً ما.

وأضفت على إطلالتها الناعمة مزيد من الرقي من خلال ارتدائها مجوهرات من الألماس من علامة Piaget، وحقيبة كلتش باللونين الأسود والأببض.

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6- رانيا فواز

بدت كالأميرات، هي الفاشينيستا رانيا فواز، التي اختارت الظهور في مهرجان كان بفستان من التول باللون الأصفر الفاتح، بكورسيه عند منطقة الصدر وجيب منفوشة من توقيع مصممة الأزياء زينة زكي.

وأكملت إطلالة الأميرات بمجوهرات مكونة من زوج من الأقراط وعقد من الألماس.

7-ماديسون بير

اختارت المغنية الأمريكية ماديسون بير أحد تصميمات جورج حبيقة لتظهر به في عرض فيلم "Pain And Glory" خلال مهرجان كان، بفستان باللون الأسود "أوف شولدر" من الريش، أشبه بالفستان الذي ارتدته النجمة ناتالي بورتمان في فيلم "BLACK SWAN ".

8-أمبر هيرد

اختارت أمبر هيرد مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب ليكون فستانه هو بطل إطلالتها في مهرجان كان، بفستان باللون الأحمر الداكن، بكتف واحد وتفصيلة الثنيات من الكتف الآخر، بفتحة طويلة من الجهة اليمني من الساق وحزام على الخصر.

ونسقت إطلالتها الجريئة بزوج من البوت الطويل فوق الركبة باللون الأحمر الداكن أيضاً، ومجوهرات ماسية من اللون نفسه.

9-نادين لبكي

تألقت المخرجة اللبنانية بإطلالة مشرقة عصرية باللون الأزرق، والذي يعد من أكثر الألوان رواجاً هذا العام، إذ ارتدت فستانا بسيطا قصيرا من الأمام وبذيل طويل من الخلف، بتفصيلة الكتف الواحد (وان شولدر) وآخر واسع قصير بثنيات، من توقيع إيلي صعب، إطلالة نسقتها بصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي، ومجوهرات رقيقة من الألماس .



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