استوحي بعض الإلهام من درجات الألوان الخريفية الغنية

القاهرة – لايف ستايل
تعالي بنا نأخذك في جولة بين درجات الألوان الخريفية الممزوجة بطبعات ونقوشات الفينتاج الراقية، والتي تُعتبر التوازن المثالي بين القوة والنعومة.
المعطف والوشاح من MARC JACOBS | الأقرط من
JOANNA LAURA CONSTANTINE
جاكت Jumper والمعطف الجلدي (الذي ترتديه العارضة أسفله( المعطف الخارجي من MAX MARA | القرط على الجانب الأيسر من MANIA MANIA | القرط على الجانب الأيمن من LADY GREY| الخاتم من JOANNA LAURA CONSTANTINE
القميص والجاكت والتنورة والقلادة والبوت من CHLOÉ
الفستان والمعطف والبوت من BOTTEGA VENETA | الأقراط من LADY GREY
التوب من STELLA MCCARTNEY | الأقراط من MANIA MANIA | الخاتم RAINBOW UNICORN BIRTHDAY SURPRISE
الـ Jumper والبنطلون والمعطف والبوت من BALENCIAGA
المعطف والمجوهرات والحزام والبوت من ALEXANDER MCQUEEN
القميص والكارديغان والتنورة والحذاء من THOM BROWNE
عارضة الأزياء: مايارا من The Identity | خبيرة التجميل: ديانا ميلوسو من See Management | تصفيف الشعر: دافيد كروث من Art Department | مساعد تصوير: إيفي فان وأكيكو | مساعد تنسيق الأزياء: شونيل براون وكيانا بانتون | إنتاج: شركة That One Productions | الموقع: 7 Line Studio
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