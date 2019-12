استوحي بعض الإلهام من درجات الألوان الخريفية الغنية

تعالي بنا نأخذك في جولة بين درجات الألوان الخريفية الممزوجة بطبعات ونقوشات الفينتاج الراقية، والتي تُعتبر التوازن المثالي بين القوة والنعومة.

المعطف والوشاح من MARC JACOBS | الأقرط من

JOANNA LAURA CONSTANTINE

جاكت Jumper والمعطف الجلدي (الذي ترتديه العارضة أسفله( المعطف الخارجي من MAX MARA | القرط على الجانب الأيسر من MANIA MANIA | القرط على الجانب الأيمن من LADY GREY| الخاتم من JOANNA LAURA CONSTANTINE

القميص والجاكت والتنورة والقلادة والبوت من CHLOÉ

الفستان والمعطف والبوت من BOTTEGA VENETA | الأقراط من LADY GREY

التوب من STELLA MCCARTNEY | الأقراط من MANIA MANIA | الخاتم RAINBOW UNICORN BIRTHDAY SURPRISE

الـ Jumper والبنطلون والمعطف والبوت من BALENCIAGA

المعطف والمجوهرات والحزام والبوت من ALEXANDER MCQUEEN

القميص والكارديغان والتنورة والحذاء من THOM BROWNE

Advertisements

عارضة الأزياء: مايارا من The Identity | خبيرة التجميل: ديانا ميلوسو من See Management | تصفيف الشعر: دافيد كروث من Art Department | مساعد تصوير: إيفي فان وأكيكو | مساعد تنسيق الأزياء: شونيل براون وكيانا بانتون | إنتاج: شركة That One Productions | الموقع: 7 Line Studio

قد يهمك ايضاً:

تألقي بالمعطف الأبيض في شتاء 2020 على طريقة الأميرة شارلين

فكرة جديدة لارتداء المعطف على طريقة الأنيقات