فيديو.. نجلاء بدر ترد على أنباء طلاقها: تعمدت منزلش صوري

شائعات الزواج والطلاق أصبحت تلاحق الفنانين والفنانات حتى بدون أسباب، وكذلك شائعات الخيانة والزواج السري، ربما أكثرها إثارة للجدل هي تلك الشائعة التي نفتها درة في تصريح لـ"هن"، تفيد بزواجها سرا من الممثل الراجل نور الشريف، وآخر حلقة في سلسلة تلك الشائعات، هو طلاق الفنانة نجلاء بدر من زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي.

ردت نجلاء بدر بنفسها على تلك الشائعة، وقالت في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، الذي يذاع عبر فضائية "إم بي سي"، "أنا متجوزة وزي الفل".

وأضافت خلال لقائها، الذي نشر مقطع منه عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة، "أنا أخدت بالي من الموضوع، وتعمدت منزلش صوري، لأن دي حياة شخصية، ودايما بحب أقفل باب الشقة".

وكانت شائعة قد لاحقت الفنانة نجلاء بدر مؤخرا، تفيد بطلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي.