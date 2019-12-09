صور.. أحدث ظهور لصابرين بعد خلع الحجاب: انتظرونا

"أنا قلعت التربونة"، هكذا علقت الفنانة صابرين في تصريحات لـ"هن"، على خلعها الحجاب، والذي ظهرت فجأة دونه بقصة شعر جديدة في صور حديثة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولصابرين آراء جدلية كثيرة منذ ارتدت الحجاب، مرورا بالبواريك التي زينت أدوارها الدرامية، وحتى "التربون" الذي كان يظهر غرتها الشقراء، وحتى خلعت الحجاب.

ومنذ هذا الحين وتتصدر صابرين محركات البحث، وبدأ الجمهور في انتظار تصريحاتها أو ظهورها، إلى أن أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عن أحدث ظهور للفنانة صابرين، بعد تخليها عن الحجاب.

Advertisements

وقالت بوسي شلبي في تعليق أرفقته بأحدث صورة لصابرين بدون الحجاب عبر "إنستجرام": "انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين"، في إشارة لبرنامجها "أحلى النجوم"، والذي يذاع عبر فضائية المحور.

وظهرت صابرين مرتدية فستان من اللون الأسود، فضفاض من منطقة الصدر، وضيق عند الأرداف، بقصة شعر شقراء، جعلتها تبدو أصغر من عمرها.

كثير من التعليقات تلقتها بوسي شلبي على خلفية نشرها أحدث ظهور لصابرين، وكان من بينها، "قمر يا صابرين"، و"بقت قمر".