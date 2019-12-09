أول تعليق من ملكة جمال الكون: أتمنى أن تؤمن الفتيات بأحلامهن

علقت ملكة جمال الكون للعام الحالي السمراء زوزيبيني تونزي، من جنوب أفريقيا، على فوزها باللقب، في المسابقة التي أقيمت في أتلانتا، وذلك في ختام الحفل الذي كان حول حق المرأة في تقرير مصيرها.

وقالت "تونزي"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الليلة فتحت أبواب الحرية، آمل أن تؤمن كل فتاة صغيرة شاهدت هذه اللحظة بقوة أحلامها"، مختتمة حديثها: "أذكر بفخر اسمي زوزبيني تونزي.. ملكة جمال الكون 2019"، مرفقة صورة لها بفستان لامع، وتاج ملكة جمال الكون.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 815 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "تبدين جميلة ومذهلة"، و"نحن نحبك جميا"، و"تستحقي الفوز بجدارة".

كواليس فوز ملكة جمال الكون زوزيبيني تونزي

تبلغ زوزيبيني تونزي من العمر 26 عاما، وكانت مفاجأة مبهجة أن تفوز الفتاة صاحبة البشرة السمراء، في الحفل الذي قدمه الأميركي ستيف هارفي، مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

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وأكدت زوزيبيني، أنها ستبذل جهدا كبيرا لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن، وذلك خلال كلمة مؤثرة ألقتها بعد فوزها باللقب، وشهد لها الجميع بالذكاء الحاد، واللباقة والجمال في آن واحد، وكانت قد ترأست حملة للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة في جنوب أفريقيا قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأضافت زوزيبيني في كلمتها، "ترعرعتُ في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبداً جميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك"، فقد تفوقت صاحبة الشعر القصير على 90 مرشحة أخرى للفوز باللقب الـ68 لملكة جمال الكون.

وتأتي زوزيبيني، خلفا لملكة جمال الفلبين كاتريونا جراي، التي توّجت العام الماضي بلقب ملكة جمال الكون 2018، فيما مُنعت ملكة جمال روسيا من المشاركة في المسابقة، لتأخرها في إصدار تأشيرات الدخول لأمريكا.