رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة رجاء الجداوي، بعيد ميلاد حفيدتها روضة، بمجموعة متنوعة من صورها وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنانة رجاء الجداوي على صور حفيدتها منذ مرحلة طفولتها حتى مرحلة شبابها، قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا روضة يا نور عيني وحياة قلبي الصغنونة يارب يبارك فيك ويسعدك وينجحك ويحفظك من كل شر بحبك أوي أوي أوي".

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وتلقت "الجداوي" مجموعة من تعليقات متابعيها والفنانين، من ضمنهم الفنانة عبير صبري التي قالت: "كل سنة وهي طيبة وربنا يخليكم لبعض"، بينما قالت الفنانة إيمان العاصي "حبيبتي"، أما الفنانة زينة: "رائعة شبه جدتها".

وروضة هي حفيدة الفنانة رجاء الجداوي من ابنتها "أميرة" من زوجها الراحل لاعب كرة القدم حسن مختار.