تعرفي على أشهر اكسسوارات التسعينات

كانت التسعينات معروفة بالكثير من اتجاهات الموضة، ولكن يمكن القول إن بعض القطع التي لا تنسى كانت الاكسسوارات والمجوهرات، من الأزرار كبيرة الحجم إلى الأوشحة وأكسسوارات الشعر المختلفة، والتي يبدو أنها ستظهر مرة أخرى قريباً أو بالفعل ظهرت في الكثير من عروض الأزياء بأسابيع الموضة لعام 2020.

وحتى نذكرك ببعض الاكسسوارات التي كانت منتشرة في ذاك الوقت آتينا لكِ مجموعة من أشهر القطع المميزة.

اكسسوارات الشعر الكريستال

انتشرت بشدة اكسسوارات الشعر هذة والتي كانت بأشكال مختلفة منها الفرشات والخواتم الصغيرة.

الاساور الضخمة

كلما كانت تفاصيل الزهرة أكبر كان أفضل ظهور لها خصوصاً في التسعينيات.

وشاح الرقبة

كان ارتداء والشاح إلى الوراء بحيث بدأ وكأنه نوع من القلادة من أكثر موضة منتشرة في التسعينات.

قلادة الرقبة

إلى حد كبير، قد شهدتي بالتأكيد كل فتاة في صف مدرستك ترتدي هذا هذه القلادة التي تبدو كأنها تخنقك.

قلادة الجبهة

برغم أنتشارها أيضاً في أواخر الالفينات إلا أن قلادة الجبهة تعتبر موضة أساسية فى التسعينات.

قلادة اللؤلؤ

تتذكرين ذلك الوقت في التسعينيات عندما كان الجميع يرتدون ملابس ويصففون شعرهن كما لو كانو في فيلم من العصر الفيكتوري؟ كانت هذه اللآلئ جزءًا من هذا الجنون.

دبابيس السلامة

كانت Punk-light صفقة كبيرة خلال هذه الفترة الزمنية ، ولم يكن هناك شيء أكثر أنتشاراً من زخرفة دبوس الأمان.

سلاسل على القمصان ذات الرقبة العالية blouses Turtlenecks

Advertisements

قد يقول الكثير من مصممي الأزياء اليوم أن قلادات الرقبة يجب أن تضع فقط على الجلد، ولكن في التسعينيات كان من الشائع جدًا أن نقرنها بالرقبة فوق الملابس.

اساور الذراع

بالطبع لا يستطيع أحد أن ينسى هذة الموضة التي انتشرت بكثرة فى التسعينات حتى أواخر الالفينات.

حزام سلسلة

كانت من أكثر القطع أنتشاراً فى ذاك الوقت حزام السلسلة خصوصاً عندما يتم ارتدائها مع جامب سوت.

اساور ضيقة مكدسة من الخرز

كان هذه المفضلة لدى الفتيات فى التسعينات ووصلاً الالفينات بألوانها المتعددة الرائعة.



قلادة بزهرة ضخمة

الزهرة الكبيرة تعود مرة أخرى ، وهذه المرة في شكل قلادة التي كانت منتشرة في التسعينات.

اربطة شعر ضخمة

هل تتذكرين رباط الشعر الضخم الذي كان بالوان وخامات مختلفة،رجعت مرة أخري هذا العام فيمكنك الأن أن تستعيدي ذكريات الطفولة.

طوق الشعر الزجزاج

لا احد يستطيع أن ينسى طوق الشعر الزجزاج الذى اجتاح فترة مراهقاتنا .

قد يهمك أيضا:

أفضل "اكسسوارات الشعر" للظهور باطلالة مميزة في ليلة الزفاف

أجمل المجوهرات باللون الوردي لتنتقي منها ما يناسبك