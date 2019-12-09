5 اكسسوارات لا تقل قيمة عن حقيبة Hermès وساعات رولكس

القاهرة - لايف ستايل
تعتبر هذه المجوهرات من أفضل قطع الاكسسوارات التي يمكنكِ الاستثمار فيها، فهى تشبة إلى حد كبير حقائب هيرميس بيركين، وتعتبر مثل ساعات رولكس من قِبل الكثيرين فهذه القطع بمثابة قمة الفخامة والهيبة.
كما أنها تعتبر قيمة جيدة للغاية، مما يجعلها استثمارات ذكية، وفقاً لـ RealReal، تحتفظ ساعات رولكس الأصلية بنسبة 97٪ من قيمتها في سوق إعادة البيع، ولكنها ليست العنصر الوحيد الذي يستحق الإرث.
كشف موقع RealReal عن خمس قطع من المجوهرات هى تعتبر استثماراً حكيماً، على سبيل المثال، يمكن إعادة بيع بعض القلادات من ماركة Foundrae التي تحظى بشهرة واسعة بأكثر مما تم شراؤها
. تعتبر قيمة قلادات Foundrae حوالي 106 ٪ من قيمتها في سوق إعادة البيع الآن، لكن قد يكون سبب شرائها أيضاً هو تصميمها العصري والرقيق.
أقراط Anita Ko Earrings
يشير الموقع إلى أن أقراط Anita Ko التي يرتديها المشاهير مثل ميغان ماركل، تحتفظ بحوالي 71٪ من قيمتها.
أساور هيرميس Hermès Collier de Chien Bracelets
يعرف Hermès كيفية تصميم الملحقات المرغوبة أفضل من أي شخص آخر، لذلك ليس من المستغرب أن تمتلك سوار Hermès Collier de Chien 66٪ من قيمتها عند إدراجها في سوق إعادة البيع، مما يجعلها استثماراً ذكياً.
قلائد فان كليف آند آربيلز Alhambra
تمتلك قلادة Van Cleef & Arpels Alhambra 113٪ من قيمتها، كما أنها تأتي بتصميم متكامل، فيمكنك ارتداء مجموعة منها تحتوي على قلادة وأسورة وأقراط وخاتم.
أسورة كارتييه Juste un Clou Bracelets
في الجزء العلوي من القائمة، تعتبر أساور Juste un Clou الشهيرة من Cartier أفضل استثمار للمجوهرات التي يمكن للمشترين المطلعين على الاستثمار القيام بها الآن، فهى مطلوبة للغاية، وتحافظ على حوالي 106 ٪ من قيمتها.
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