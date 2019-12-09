5 طرق طبيعية تخلصك من جفاف اليدين في الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
يتعرض الجلد للجفاف في الشتاء، وتحديدًا اليدين والقدمين والوجه، وتشعر السيدات بالحرج الشديد بسبب الخشونة التي تصيب اليدين، ويلجأن لتجربة العديد من الطرق للتخلص من تلك المشكلة.
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