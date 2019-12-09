ماسك القهوة للبشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 10:42 مساءً - للقهوة فوائد كثيرة للبشرة، لذلك بتنا نراها تدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة. عموما، تُستثنى دوما صاحبات البشرة الدهنية، باعتبار ان لـ البشرة الدهنية خصائص مختلفة، إذ انها تعاني كثرة الافرازات الدهنية وانسداد المسام وانتشار الحبوب الدهنية، إضافة الى اللمعية الزائدة. لذلك ما يناسب هذا النوع من البشرة يختلف عن بقية انواع البشرات.



فوائد القهوة للبشرة الدهنية:

فوائد القهوة للبشرة الدهنية



اللافت ان القهوة، تعتبر مفيدة لصاحبات البشرة الدهنية ايضا، ويمكن تحضير ماسكات منزلية معينة تناسب هذه البشرة.

عموما، تعمل القهوة على انقاذ البشرة الدهنية من البقع الداكنة.

كما يمكن التخلص من انسداد المسام وانتشار البكتيريا المؤذية، عبر تقشير البشرة بالقهوة التي تزيل الخلايا الميتة.

كذلك، تعمل القهوة على امتصاص الدهون الزائدة والزيوت المتراكمة على المسامات.

تتميز القهوة باحتوائها على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط خلايا البشرة.

تساهم مادّة الكافيين المتوافرة في القهوة في زيادة تدفّق الدم في البشرة.



ماسك القهوة مع العسل للبشرة الدهنية:

ماسك القهوة مع العسل



لتحضير هذا الماسك سوف يلزمك:

ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة من العسل الطبيعي.

امزجي المكونين في وعاء نظيف وحين يصبحا متماسكين، طبقيهما على بشرتك الدهنية. اتركي المزيج 20 دقيقة على بشرتك إنما ةواصلي تدليك بشرتك بحركات دائرية من دون الضغط عليها بقسوة. بعدها، اغسلي بشرتك بالماء المارد والصابون اللطيف.



ماسك القهوة مع بودرة الكاكاو:

ماسك القهوة مع بودرة الكاكاو



لتحضير هذه الوصفة سوف يلزمك:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة من الحليب السائل.

في وعاء نظيف امزجي المكونات بعضها مع بعض لتصبح متماسكة وطبقيها على بشرتك النظيفة. اتركيها مدة 15 دقيقة، قبل غسلها بالماء والصابون.

يساههم هذا الماسك في إزازلة الخلايا الميتة وفتح المسام وامتصاص الزيوت والافرازات الزائدة.

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ماسك القهوة والليمون الحامض:

ماسك القهوة والليمون الحامض



لتحضير هذه الوصفة، سوف يلزمك:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة من الماء الفاتر.

بعد مزج المكونات، طبقيها على بشرتك النظيفة، لنحو 15 دقيقة، قبل غسلها بالماء البارد والصابون اللطيف على البشرة. لاحظي بعدها الفرق وااستمتعي ببشرة نضرة ونظيفة.

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