“الغيرة أحرقت قلبه”.. كويتي اكتشف أن صديقه “يخونه” مع فتاة يعرفها وهكذا انتقم منه

لم يتمالك شاب كويتي نفسه حينما علم بـ”خيانة” صديقه له مع بفتاة يعرفها، فقرر الإنتقام بنفسه.

المواطن، وبعدما اكتشف أن صديقه على علاقة بمَنْ يعرفها، قام بمواجهتها بالأمر، إلا أنها أنكرت، وطلبت منه عدم الاتصال بها مجدداً، الأمر الذي اعتبره خيانة من صديقه.

وتواعد الصديقان في أحد المقاهي الكائنة في محافظة حولي، وحصل جدال بينهما وتطور الأمر إلى تبادل الضرب، فتدخل مرتادو المكان وفضّوا المشاجرة، إلا أن الشابين خرجا من المكان واشتبكا مجدداً في مواقف السيارات، ما استدعى المارّة إلى إبلاغ عمليات وزارة الداخلية.

وتمكن رجال الأمن من السيطرة على الشابين واقتيدا إلى المخفر المختص وبالتحقيق معهما في ملابسات الواقعة انكشفت حقيقة العلاقة التي فرّقت الصديقين. وفق صحيفة “الراي” الكويتية

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وأفاد مصدر أمني بأنه سُجلت قضية تبادل ضرب بحقهما، وأحيلا إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.