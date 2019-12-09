معلومات عن المصرية ديانا حامد العربية الوحيدة المشاركة في "ملكة جمال الكون"

أقيمت أمس، فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازت بلقب ملكة جمال الكون، زوزيبيني تونزي، الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، وهي من جنوب أفريقيا، والتي ظهرت بقصة شعر قصير، ما أثار بهجة كبيرة في الحفل.

وكانت المصرية ديانا حامد، هي الممثلة الوحيدة للعرب في المسابقة، ورغم أنها لم تحصد أي ألقاب، إلا أنه بفضلها كان تمثيل لمصر والعرب في المسابقة التي قدمها ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء، وكان حفل الختام يتمحور حول حق المرأة في تقرير مصيرها.

ويستعرض "هن"، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن ديانا حامد.

- فازت ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون لعام 2019، في أكتوبر الماضي، متفوقة بهذا اللقب على 20 متسابقة أخرى.

- كانت آية عبدالرازق هي الوصفية الأولى لها، بينما كانت ميرنا مكاوي وصيفة ثانية للملكة.

- تبلغ من العمر 20 عاما فقط.

- والدتها مجرية، وعاشت فترة خارج مصر، لترجع وتستقر في القاهرة.

Advertisements

- تدرس في جامعة هولت للتجارة الدولية، في دبي.

- عملت لمدة 5 سنوات في مجال الموديلنج.

- عشقت الموضة والأزياء، والجمال من صغرها، حتى أصبح هدفا في مجال عملها.

- رغم عشقها للمطبخ والأكلات، إلا أن وزنها 55 كيلوجراما فقط، وتقضي الوقت في طهي الطعام الدايت لها ولأسرتها.

- مثلها الأعلى هي هدى عبود التي حصلت على ملكة جمال مصر عام 1987.

مسابقة ملكة جمال مصر للكون

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون، أقيمت أمس في أمريكا، وتوجت زوزيبيني تونزي من جنوب إفريقيا باللقب، بينما حلّت ملكة جمال بورتوريكو Madison Anderson وصيفة أولى، وحازت ملكة جمال المكسيك Sofia Aragon على لقب الوصيفة الثانية، فيما امتنعت الروسية عن الحضور بسبب تأخرها في التأشيرة، والمصرية كانت مشاركة ضمن المسابقة.