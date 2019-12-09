فنانات تحلّين بالجرأة واتخذن القرار بقصّ شعورهن

يثقن بأنفسهن، ويعرفن جيدًا أنهن جميلات في كلتا الحالتين. هؤلاء الفنانات العربيات لديهن شجاعة التخلي عن سحر الشعر الطويل، والظهور ببراءة ونعومة الشعر القصير.

لكن للجمهور تفضيلات مختلفة مع أن اتجاهات الموضة حسب كبار مصففي الشعر العالميين، كما نقلها "ستايل كريز"، تتجه إلى تسريحات الشعر القصير إلى ما تحت الأذن مباشرة، سواء

المفرود منه أو المموج، كقصة شعر الفنانة منى زكي، بالشعر الأملس المفرود، أو كقصة شعر الفنانة روبي بالشعر المموج الحيوي، الذي ظهرت به في أحد الإعلانات التجارية مؤخرًا.

أما لذوات الشعر الطويل، فالموضة تتجه إلى الشعر المرفوع على طريقة ذيل الحصان، و"الميسي بان" أو الكعكة غير المتناسقة وهي الموضة المستمرة منذ العام الماضي.

كما أن إضافة أكسسوارات الشعر التي تمنح التسريحات جانب من الفخامة والرقي، فهي أيضًا موضة مستمرة خلال عام2020، وليس للعرائس فقط، بل أيضًا لجميع المناسبات.

ولذوات الشعر متوسط الطول، فاتجاهات الموضة تميل ناحية قصة البيكسي لأنها تضفي إطلالة شبابية ومريحة وعملية.

ولا زالت غرة الشعر "القُصة" بمختلف أشكالها وأنواعها تشكل خط موضة مستقل امتد من ربيع وصيف 2020وتستمر حتى ربيع 2020، ويمكنك اعتمادها بدون تردد مع أي قصة شعر ترغبين بها

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وبين الشعر الطويل والقصير، لا يزال الكيرلي متربعًا على عرش اتجاهات موضة الشعر لعام 2019/ 2020، حيث اعتمدته فنانات في جميع أنحاء العالم، ويناسب صاحبات الشعر الطويل والقصير، على حد سواء.

فالنجمات اللواتي تميزن بشعرهم الكيرلي العشوائي أو الكيرلي المنتظم، واحتفظن بتلك لإطلالة الطبيعية على مدار سنوات. لا زلن متمسكات بتلك الإطلالة الطبيعية.

وكانت قصات شعر 2020الأكثر رواجاً: قصة البوب المميزة الأنثوية، وهي قصة شعر حادة يصل طولها إلى حدود الفك. وقصة شعر شاغ التي تعود إلى السبعينات حيث يتم تجديل الشعر وتضفيره بعد تصفيفه مباشرة، يترك لبعض الوقت، ثم تفك الضفائر ويرش القليل من الأسبريه. وقصات شعر التسعينات خصوصاً تلك التي يكون فيها أحد الجانبين أقصر من الآخر مع تدرجات شعر كثيفة ناعمة.

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