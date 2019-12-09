طرق ووسائل العناية بالشعر الجاف

آخر ما تودين أن يرافقك يومياً هو فكرة جفاف شعرك، فالشعر الجاف يبدو فوضوياً رغم تسريحك له، مما يتطلب منك البحث عن حلول للمشكلة، كذلك اختيار العلاج الطبيعي المناسب لشعرك، حيث سيكون لنا مع هذا الموضوع أكثر من مقال.

ماذا نعني بالشعر الجاف؟

جفاف الشعر هو عدم قدرة نهايات الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة الكافية، مما يجعل شعرك يبدو متعباً وفاقداً للحيوية ومتقصف الأطراف، عندها تكون الرعاية الجيدة لشعرك؛ واتباع نظام غذائي صحي بالإضافة لاستخدام زيوت العناية بشعرك كفيلة -جزئياً- بإزالة جفافه، وسنبدأ بتعريفك على أهم الخطوات التي تحمي شعرك من الجفاف وكيفية علاجه.

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اختيار الشامبو المناسب أول خطوات علاج الشعر الجاف

عندما تفكرين بشعرك الجاف تسيطر عليك فكرة تغيير الشامبو لزيادة ترطيبه، وهذه خطوة صحيحة، إذ ليست جميع أصناف الشامبو مناسبة لشعرك _وإن أعجبتك الماركة التي تنتمي إليها_ عليك أن تستخدمي الشامبو المخصص للشعر الجاف، انتبهي أن يتضمن مكيف انخفاض الرقم الهيدروجيني (PH) (هو قياس مدى حمضية أو قلوية مادة ما، فيكون المقياس بين 0 و 14، فمن 6.9_0 تكون المادة غير حمضية، و7 تكون المادة محايدة، وما بين 7.1 _ 14 تكون المادة قلوية)، ومثلما عليك تغيير الشامبو، عليك أيضاً تعديل طريقة استخدامه، إذ يجب أن تبقي الشامبو لمدة 5-15 دقائق على فروة رأسك، وهذا سيساعد على اختراق بشرتك وترطيبها، ومن الهام أن تشطفي شعرك بالماء البارد بعد الانتهاء من الحمام.

الشعر الجاف يتطلب العناية في فصل الشتاء أكثر من بقية الفصول

يتطلب الشعر الجاف في فصل الشتاء تحديداً عناية مضاعفة؛ فلا بد أن نتذكر دائماً بعض النصائح التي تجنبنا مشاكل الشعر لبقية الفصول:

عليك تجنب استخدام الكثير من الشامبو، فرياح الشتاء الباردة، تساعد على جفاف شعرك وفروة رأسك، ولا تغسلي شعرك أكثر من مرتين في الأسبوع (كما أشرنا في مقالات سابقة)، وأيضاً لا تنسِ أن تجففي شعرك بمجفف منخفض الحرارة دون أن تقربيه من فروة الرأس، فقط جففي خصل الشعر.

إن كنتي ممن لا يفضلن استخدام المجفف؛ عليك أن لا تخرجي من المنزل وشعرك لازال رطباً، فبرودة الطقس تتسبب بتشقق الشعر في هذه الحال.

أما إذا كنتي ممن يكثرون استخدام أدوات التجفيف الكهربائية؛ فعليك استخدام الزيوت والكريمات المغذية على شكل ماسكات مرة في الأسبوع، فالرياح الباردة والأمطار و الحرارة المضافة من أدوات التجفيف، كلها عوامل تساهم في جفاف الشعر.

لا تتركي شعرك معرضاً للهواء، بل عليك لفه أو ربطه، خاصة إن كنتي من السيدات اللواتي يخرجن كل يوم إلى العمل.

أسباب تقصف الشعر الجاف

استخدام المواد المعالجة للشعر يمكنها أن تعطي لشعرك الشكل الحيوي الجذاب، لكن الإكثار من استخدام هذه المواد، يسبب تراكم البروتين على الشعر فيصبح ضعيفاً.

حبوب منع الحمل، والحمل، كذلك انقطاع الطمث، من التحولات الفيزيولوجية داخل الجسم التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الشعر، بما في ذلك جفافه.

استخدام نوع الشامبو غير المناسب لشعرك الجاف؛ يزيد من أعراض جفافه كتقصف الشعر.

تعريض الشعر للحرارة العالية بشكل يومي؛ يجعل الشعر الجاف أكثر عرضة للتقصف.

ماسكات طبيعية لحماية الشعر الجاف من التقصف

استخدمي أحد ماسكات الشعر الجاف التالية او مجموعة منها للقيام بترطيب الشعر وتقليل درجة جفافه:

اشربي الكثير من الماء: علاج لكثير من المشاكل الصحية، بما في ذلك الشعر الجاف؛ فتخزين العناصر السمية المختلفة داخل الجسم يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر، لذلك من المستحسن أن تشربي 8 أكواب من الماء كل يوم على الأقل.

ماسك زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil): يتألف من ألفا بينين (A-pinene) بيتا بينين B-pinene والسَّابينين (Sabinene) وغيرها من المواد، تفيد في إزالة الفطريات عن فروة الرأس.

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ماسك زيت جوز الهند: هو علاج مجرب ومختبر للشعر الجاف، إما يستخدم كما هو أو تسلق به أوراق الكاري مدة 2-3 دقائق؛ فبعد أن يبرد الزيت يوضع على الشعر حتى يجف ثم يغسل.

الحناء لترطيب الشعر الجاف: وهو علاج بسيط يعد في المنزل لترطيب الشعر الجاف؛ يوضع على شعرك ويترك ليجف مدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالشامبو. كما أن استخدام الحناء بانتظام يحسن نوعية شعرك الجاف.

الليمون لعلاج الشعر الجاف: يعمل عصير الليمون مثل مرطب طبيعي للشعر، إذا يمكنك أن تمزجي مقداراً متساوياً من الماء وعصير الليمون ليوضع على الشعر بعد الاستحمام.

ماسك العسل: يتكون العسل الطبيعي من 70-80 ٪ من السكر البسيط هو (خليط من الجلوكوز والفركتوز)، منها حوالي 35 ٪ من سكر العنب الجلوكوز ( Glucose)، و نسبة 40 ٪ سكر الفاكهة الفركتوز Fructose)). إضافة إلى ذلك فإن العسل يحتوي نسبة 1-15 ٪ من المواد النشوية، ومتوسط نسبة الماء تصل إلى 20%، هذا التنوع الكبير بالمواد المغذية يجعل نتائج العسل مذهلة على شعرك.

ماسك الألوفيرا: الألوفيرا هو نبات معمر عصاري من فصيلة الصباريات أوراقه تحمل الماء لذا يحتوي على العناصر التي ترطب بصيلات الشعر وتجعل شعرك لامعاً، يدخل الألوة فيرا في تركيب بعض أنواع الشامبو ، وكريمات الشعر.

كيفية إصلاح مشكلة تقصف الشعر الجاف

تعاني صاحبات الشعر الجاف من تشقق نهايات الشعر، أي انقسام الطبقة الخارجية الواقية للشعر التي تتعرض للعوامل الخارجية مثل: الحرارة والتركيبات الكيميائية في مواد الصبغات وتصفيف الشعر، التي تستخدم في صالونات الحلاقة، لذلك أفضل حلّ لمشكلة تقصف الشعر الجاف؛ هي قص الشعر كما ينصح مصفف الشعر ايمي أبرامت فيقول: "عندما يتعرض الشعر مرة واحدة للعوامل الكيميائية، يصبح ضعيفاً وقابلاً للجفاف بسهولة، مما يسبب مع مرور الوقت تشققاً في أطراف الشعر، وعندها يجب قصه".

ماذا بعد عملية قص نهايات شعرك الجاف؟

فكري بعدم اتلاف شعرك مجدداً والمحافظة على صحته بشكل جيد، لذا أكثري من تناول حمض الفوليك، وفيتامين البيوتين (B7)، لأن هذان الفيتامينان على وجه التحديد؛ يعطيان لشعرك الصحة والطول والكثافة، فحمض الفوليك يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تزيد من نمو شعرك، فأكثري من تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل: الخضار الورقية الخضراء والبرتقال وفول الصويا والقمح، أما البيوتين الذي يقوي شعرك وأظافرك من خلال عملية التمثيل الغذائي للدهون، والكربوهيدرات، والبروتينات، فستجدينه في الأرز والعدس، كذلك البازلاء، وبذور عباد الشمس والمكسرات وفول الصويا.

وأخيراً.. مثل هذا المقال يهم الكثيرات ممن يعانين من جفاف الشعر، أو يتسببن في جفافه دون قصد، من خلال الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الشعر، كذلك كيفية الاعتناء به وحمايته، سواءً من عوامل فصل الشتاء أو باستخدام زيوت ومواد طبيعية، تعطيك مزيداً من الخبرة للتعامل مع شعرك بغرض الحفاظ على رونقه.

ختاماً.. النهاية لا تكون خطوة واحدة بل خطوات، هنا ينتهي الجزء الأول من ملف الشعر الجاف

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