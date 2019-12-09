ملكة جمال العالم (بالإنجليزية: Miss World) هي مسابقة تعقد سنوياً في إحدى مدن العالم حيث تتبارى فيها فتيات تم اختيارهن كملكات للجمال في بلدانهن، بحيث تتسابقن للحصول على تاج "ملكة جمال العالم".
ولقب ملكة جمال هو لقب يمنح لفتاة "جميلة" في بلد ما في العالم تشترك فيه بمسابقة ملكة جمال ذلك البلد بحيث تحصل الفائزة على تاج ملكة جمال العالم.
و تعقد مسابقة ملكة جمال العالم سنوياً في إحدى مدن العالم التي تنظم المسابقة بمشاركة فتيات من مختلف مناطق العالم كما تشارك دول مثل تركيا ومصر وماليزيا ولبنان وإندونيسيا والهند في المسابقة.
قد يهمك أيضا:
ننشر حقيقة اختفاء تاج ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بعد تتويجها
المكسيكية فانيسا بونسي دي ليون تفوز بلقب ملكة جمال العالم 2018
كانت هذه تفاصيل خبر قصات وتسريحات ملكات جمال العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.