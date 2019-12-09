قصات وتسريحات ملكات جمال العالم

ملكة جمال العالم (بالإنجليزية: Miss World) هي مسابقة تعقد سنوياً في إحدى مدن العالم حيث تتبارى فيها فتيات تم اختيارهن كملكات للجمال في بلدانهن، بحيث تتسابقن للحصول على تاج "ملكة جمال العالم".

ولقب ملكة جمال هو لقب يمنح لفتاة "جميلة" في بلد ما في العالم تشترك فيه بمسابقة ملكة جمال ذلك البلد بحيث تحصل الفائزة على تاج ملكة جمال العالم.

و تعقد مسابقة ملكة جمال العالم سنوياً في إحدى مدن العالم التي تنظم المسابقة بمشاركة فتيات من مختلف مناطق العالم كما تشارك دول مثل تركيا و‌مصر و‌ماليزيا و‌لبنان و‌إندونيسيا و‌الهند في المسابقة.

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