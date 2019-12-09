مصففة شعر تقوم بعمل منحوتات فنية للشعر بأستخدام البّنس

شعرت مصففة الشعر كيسي باول 38 سنة ،بالإحباط عندما لم تتمكن من تحقيق تقنية تجديل روسية تقليدية، وكانت تعتزم رمي مجموعة سيئة من دبابيس الشعر ( البّنس) في سلة المهملات، ولكن قررت أن تستخدمهم مرة أخري لكن هذة المرة لتحويل الشعر الي منحوتات فنية.

تستغرق إبداعاتها المعمارية حوالي ساعة لإكمالها وفقاً لما جاء بموقع ديلى ميل.

كانت الأم العازبة، التي لديها ابنة تبلغ من العمر 16 عامًا وابنها ، 9 أعوام، مصففة شعر لمدة ستة عشر عامًا، تدير كيسي صالونها الخاص للفن الحديث Modern Beauty Beauty في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، حيث تشتد الحاجة إليها كمصممة للعرائس وأخصائية في طب الأسنان.

مع وجود ما يقرب من 13000 متابع على Instagram ، يستمر ملف تعريفها في النمو، مع مئات الإعجابات والتعليقات المتوهجة تحت عمليات تحميلها.

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أخذها عملها أيضًا إلى أسبوع الموضة في نيويورك وحفلات الزفاف في تولوم ، والمكسيك وبروفنس ، وفرنسا، وقالت المصممة سابقًا إنها تنسب الفضل ل Kenra Volume Spray 25 وهو أسبراي مثبت للشعر سعرة 18 دولارًا.

تخلق Casey أيضًا مظهرًا مدهشًا ومحكمًا بأستخدام أحجار الراين والزهور والريش ، وغالبًا ما تعمل مع الشعر الملون من أجل خلق مظهر نهائي أكثر فنية.

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