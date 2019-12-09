طرق وأساليب مزج الألوان على الطراز الملكي

لقد كان أسبوعاً حاراً على الطراز الملكي مع مجموعة من الأناقة العصرية والحديثة! هذا الأسبوع، قدمت كيت ميدلتون حجة لخلع الأزياء الاحتفالية مع مجموعة من الملابس المريحة باللونين الأحمر والأخضر الجريء.

وجلبت ملكة هولندا ماكسيما أسلوبها الفريد بإطلالة باللون الأحمر والأرجواني وارتدت الدوقة ميغان ماركل أزياء مشابه لنفس الألوان في الماضي، مما يثبت أن هذه الاتجاه من المفترض أن تجربيه هذا الموسم.

علاوة على ذلك، خرجت الملكة ليتيزيا بإطلالة أنيقة أحادية اللون، من التويد حديثة لكن خالدة عندما كانت في غرناطة، إسبانيا.

كيت ميدلتون kate middleton

ظهرت دوقة كامبريدج بغطلالة احتفالية جاهز لقضاء الإجازات هذا الأسبوع باللونين الأحمر وأخضر، كانت كيت ميدلتون ترتدي أزياء بستايل كاجوال لمناسبة خيرية في مزرعة باكينجهامشير، مكونة من كنزة خضراء أسفل سترة منفوخة حمراء مع بنطال جينز ضيق وحذاء شتوي.

الملكة ماكسيما Queen Máxima

ارتدت ملكة هولندا إطلالة لحفل توزيع جوائز Prince Claus في أمستردام، حيث قامت بدمج فستان قصير أرجواني مزين بأزهار زهرية كاملة وطباعة رائعة على طول خط العنق ومعطف باللون الأحمر الزاهي مع حذاء وحقيبة بنفس اللون.

الأميرة فيكتوريا Victoria, Crown Princess

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ارتدت الأميرة السويدية مجموعة من ألوان الخريف من خلال جمسوت باللون البنفسجي البورغوندي الداكن مع معطف باللون الوردي.

الأميرة ماري

تظهر الأميرة ماري دائماً بأسلوبها الرقيق، حيث شوهدت أميرة الدنمارك وهى ترتدي فستان مطبوع ومزين بتفاصيل خصر رفيع باللون الأزرق الداكن المنقوش مع حقيبة وحذاء باللون البيج nude.

الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا

أعطت الملكة البالغة من العمر 47 عاماً درساً في الأناقة أثناء وجودها في غرناطة بإسبانيا بقطعتين أنيقتين للغاية، تتكون من بدلة باللون الرمادي مع تنورة متطابقة تتميز بأزهار مطرزة جميلة في الأمام والخلف باللون الكحلي، أكملت الملكة إطلالتها بحذاء عالي الكعب وحقيبة باللون الأزرق الداكن، مزيج الألوان الرائع لإطلالة ملكية راقية.

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