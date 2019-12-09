دون تكاليف.. 3 طرق لتدفئة المنزل في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - مع بداية الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يسعى كثيرون لتدفئة المنزل، لكن كيف تحصل على ذلك دون تكاليف باهظة؟

شارك ديفيد جيسون، مدير العمليات بشركة ليبرتي للخدمات العقارية الوطنية، بعض أفضل الطرق التي يمكن للحفاظ على دفء البيت دون تكاليف باهظة، نذكرها لكم وفقا لما نقل موقع "24" الإماراتي:

1- التأكد من عزل الجدران

حسب غيسون، فإن التأكد من عزل الجدران حرارياً يوفر الكثير من المال. إضافة إلى تثبيت عاكس حراري يمكن تركيبه بسهولة، لعكس الحرارة في أرجاء الغرفة. ما يعني تدفئة الغرف بشكل أسرع، مع الاحتفاظ بالحرارة فترة أطول.

2- سد الفجوات

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قال غيبسون، إن سد الثغرات في حواف النوافذ والأبواب التي يمكن أن ينفذ منها الهواء البارد، بشريط عازل، أمر ليس باهظ الثمن، ويمنع الهواء البارد من النفاذ إلى الداخل.

3- أنظمة الطاقة المستدامة

تركيب أنظمة الطاقة المستدامة مثل المضخة الحرارية يخفض الفاتورة،وانبعاثات الكربون بشكل كبير.

وأوضح السيد غيبسون "بنقل الحرارة من مصدر خارجي، تعمل المضخات الحرارية على تقليل استخدام الطاقة وزيادة الكفاءة، ما يقلص استخدام الكهرباء في توليد الطاقة للتدفئة. ويمكن أيضاً الاستعاضة عن التدفئة"