إطلالة خارجة عن المألوف.. ملكة جمال ترتدي فستانا على شكل نسر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: فاجأت ملكة جمال الفلبين لعام 2019، بإطلالة خارجة عن النطاق المألوف، إذ ارتدت فستانا فضيا لامعا، بتصميم الفضية الضخمة للنسور المشهورة في الفلبين، التي وضعت على كتفيها، وكأنها تحمل على عاتقها رمزاً من رموز بلادها، وفق ما نقلت "سي إن إن" عربية.

ونشر المصمم كاري سانتياجو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، فيديو يكشف تفاصيل هذا الزي الفضي اللامع، الذي اكتملت إطلالته بإكسسوار للرأس، ووصف المصمم فستانه المستوحى من أيقونة النسر في الفلبين بأنه "معقد"، إذ إن الأنماط التي كُونت بواسطة الليزر، والتي يشتهر بها المصمم، خُيطت يدوياً.

وبدوره، أوضح سانتياجو أن الزي كان وسيلة للتعبير عن الحب، لكونه يرى أنه من المحزن ألّا تقدم الحكومة الفلبينية دعماً كافياً لملكات الجمال اللواتي يمثلن الفلبين.

وأضافت: "شرف كبير أن نظهر فخرنا الوطني خلال عرض ملكة جمال الكون للأزياء الوطنية، إذ يمثل النسر الفلبيني قوة الشعب الفلبيني وحبه للحرية".

ويبدو أن التصميم قد نال إعجاب العديد من الأشخاص، حيث فازت غانادوس بمسابقة ملكة جمال الكون 2019 للأزياء الوطنية، وذلك حسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ "Miss Universe".

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