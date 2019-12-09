بعد إصابة شريف مدكور.. إليك كل ما تريد معرفته عن فيروسات الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مادي غيث:

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن تعرضه للإصابة بفيروس في الدم، وأرجع ذلك إلى إهماله اتباع تعليمات الأطباء، خاصة أنه كان يتلقي العلاج الكيماوي بعد استئصاله ورم في القولون، وأدي ذلك إلى ضعف مناعته.

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