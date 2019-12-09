الأعراض والأسباب.. تعرف على المرض المتسبب في إصابة شريف مدكور

"إصابة شريف بسبب فقر في الدم"، هكذا أكد الدكتور شريف عبدالحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون والشرج بجامعة عين شمس، وأحد الأطباء في الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، خلال حديثه لـ "الوطن"، مؤكدًا أن ما يعانيه الإعلامي بسبب فقر الدم، خاصة أن تأثيره كان أقوى عليه نظرًا لضعف مناعته.

وكان شريف مدكور، صدم متابعيه مساء أمس، بعدما أعلن عن إصابته بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأمر الذي جعل اسم الإعلامي، يتصدر مُحركات البحث على الإنترنت.

ويرصد "هُن" وفقًا لـ "mayoclinic"، أعراض وأسباب فقر الدم.

الأعراض

- تختلف أعراض فقر الدم من حالة لأخرى، لكن هُناك بعض الأعراض الشائعة، وهي:

الإرهاق

الضُعف

شحوب أو إصفرار الجلد

ضربات قلب غير منتظمة

ضيق النفس

دوخة أو دوار

ألم الصدر

برودة اليدين والقدمين

الصداع

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أسباب فقر الدم

تحدث الإصابة عادًة حين يفتقر الدم خلايا الدم الحمراء الكافية، أو لعدم إفراز الجسم القدر الكافي من خلايا الدم الحمراء، ما يتسبب النزيف في فقدانك لخلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر.

وهناك بعض الأسباب الشائعة.

فقدان الدم

تتعدد الأسباب التي تؤدي لافتقار الدماء داخل الجسد، أولها فقدان الدم بشكل أو بآخر.

أو فقدان الدم الناتج عن القرحة الهضمية والفتق الحجابي وسليلة القولون أو سرطان المستقيم والقولون، أو فقر الدم بسبب نقص الحديد.

نقص الحديد في نظامك الغذائي

قد يتسبب النظام الغذائي السلبي، الذي لا يحتوي على نسبة عالية من الحديد للإصابة بفقر الدم في الجسم.

أنيميا الأمراض المزمنة (منها السرطان)

يمكن أن تؤثر بعض الأمراض، مثل السرطان والإيدز والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الكلى وداء كرون وأمراض الالتهابات المزمنة الأخرى، على إنتاج خلايا الدم الحمراء

أنواع فقر الدم الأخرى

توجد عدة أنواع أخرى من فقر الدم، مثل الثلاسيميا وفقر الدم الناتج عن الملاريا.

الوقاية من فقر الدم

يمكن للنظام الغذائي السليم أن يقيك من التعرض لفقر الدم، على النحو التالي:

اختيار الأطعمة الغنية بالحديد

مثل "اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والخضرات، والبقوليات"، ولكن بالكميات التي يصرفها الطبيب المُعالج.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج

تساعد تلك الأطعمة على امتصاص الجسم للحديد بشكل أفضل، والتي تتمثل في "البروكلي، الجريب فروت، الكيوي، الخضروات الورقية، البطيخ، البرتقال، الفلفل، الفراولة، اليوسفي، الطماطم".

شريف مدكور: إصابتي بسبب مخالفة تعليمات الأطباء

وأوضح "شريف" خلال البث أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى، ومنها عدم السلام على أي شخص أو تقبيل أحد وغيرها وأنه كان يخالف تعليمات الأطباء ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار "مدكور" إلى أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته 39.5، منذ شهر، لافتًا إلى أنه يعاني من الأنيميا وحصل على كيس دم من أجل تقوية نفسه.

وطالب مدكور مرضى السرطان بعدم القلق واتباع تعليمات الأطباء، مشيرًا إلى أنه هو الذي خالف التعليمات، لافتًا إلى أن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.

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