اللي يحصلني يكسرني.. فيفي عبده بإطلالة جريئة على إنستجرام

شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة ومثيرة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ومفتوحا من الظهر بلون بمبي، ونظارة شمسية وربطة شعر بمبي.

وأرفقت فيفى تعليقًا على الصورة: "أيوة بقى اسكوزمي اللي يحصلني يكسرني أي لاف يو أي سي يو ليتر"، ووصف بعض جمهورها الإطلالة بالجريئة والمثيرة.

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وكانت الراقصة شاركت متابعيها، مؤخرًا، بتسجيل صوتي لها للاعتذار عن اختفاءها، عقب وفاة شقيقتها، وعدم الردود على مكالمات الفنانين، وإغلاق هواتفها، وأوضحت أنها تمر بحالة نفسية سيئة، فهي كانت ملازمة لشقيقتها على مدار شهرين كاملين قبل وفاتها، وذلك داخل المستشفى.

وذكرت "فيفي" في التسجيل الصوتي: "أنا طبعا آسفة إني قافلة الموبايلات ومبردش على حد.. بس أنا نفسيتي تعبانة جدًا.. مش عارفه أقول إيه للي سألوا عليا وحاولوا يعزوني، بشكركم من كل قلبي ربنا يخليكوا ليا ويارب أجيلكوا في الفرح، هي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها ربنا استرد وديعته، لا لوم ولا اعتراض الحمد لله رب العالمين".

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.