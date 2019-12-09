فيديو وصور.. ملكة جمال الكون حسناء أفريقية بشعر قصير

حصدت زوزيبيني تونزي، من جنوب أفريقيا، لقب ملكة جمال الكون، في المسابقة التي أقيمت في أتلانتا، وذلك في ختام الحفل الذي كان حول حق المرأة في تقرير مصيرها.

وتبلغ زوزيبيني من العمر 26 عاما، وكانت مفاجأة مبهجة أن تفوز الفتاة صاحبة البشرة السمراء، في الحفل الذي قدمه الأميركي ستيف هارفي، مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.

وأكدت زوزيبيني، أنها ستبذل جهدا كبيرا لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن، وذلك خلال كلمة مؤثرة ألقتها بعد فوزها باللقب، وشهد لها الجميع بالذكاء الحاد، واللباقة والجمال في آن واحد، وكانت قد ترأست حملة للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة في جنوب أفريقيا قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.

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وأصافت زوزيبيني في كلمتها، "ترعرعتُ في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبداً جميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك"، فقد تفوقت صاحبة الشعر القصير على 90 مرشحة أخرى للفوز باللقب الـ68 لملكة جمال الكون.

وتأتي زوزيبيني، خلفا لملكة جمال الفلبين كاتريونا جراي، التي توّجت العام الماضي بلقب ملكة جمال الكون 2018، فيما مُنعت ملكة جمال روسيا من المشاركة في المسابقة، لتأخرها في إصدار تأشيرات الدخول لأمريكا.