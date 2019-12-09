12 طريقة مختلفة ستجعلكِ ترتدين حذاء الكاحل الأبيض بشكل مميز

عندما يتعلق الأمر بإرتداء ملابس مدهشة لأزياء الخريف هذا العام، فإن زوجاً من أحذية الكاحل الكلاسيكية هو الأفضل، لكن هناك نوع واحد بالتحديد الذي نريد أن نحدثك عنه، وهو الأحذية الشتوية البيضاء.

هذه الأحذية البيضاء تجعلك مميزه، سواء كنتِ ترتديها مع بنطال جينز أو ملابس عفويه في عطلة نهاية الأسبوع، أو مع تنورة أو بنطال للمكتب، أو مع أزياء جميله للخروج، نحن نساعدك في إيجاد أفكار لترتدي أفضل الأحذية في هذا الموسم، و أتينا لكِ بطرق مختلفة لتنسيق حذاء الكاحل الأبيض white ankle boot بشكل رائع وعصري.

البوت الأبيض مع فستان بسيط

للأرتداء ملابس أنيقه في عطلة نهاية الأسبوع، سواء كنتِ ستقابلين صديقاتك لتناول طعام الغداء أو أثناء التسوق، فستكونين جذابة حقاً في فستان يومي عفوي مع سترة مريحة للخريف وحذاء أبيض مميز.

مع بنطال جلد

في خريف هذا العام، نتوقع أن ترتدي الفتيات أحذية بيضاء بدلاً من السوداء، يمكنك ارتداء أحذية الكاحل البيضاء مع ملابس أنيقة مكونة من بنطال مطاطي يشبه الجلد، ومعطف.

مع ستايل رياضي Athleisure

اتجاه Athleisure الرياضى لا يزال قوياً في الموضة، وهو ستايل سيجل ملابسك تبدو بشكل عصري للخريف هذا العام، عندما تتخلي عن الأحذية الرياضية وترتدي بنطالك الرياضي بأحذية الكاحل البيضاء.

قد لا تفكرين في أحذية الكاحل الكلاسيكية على أنها ملابس مكتبية تقليدية، لكن هذا دليل على أنها يمكن أن تبدو راقية ومهنية مع مجموعة مميزة من الملابس العصرية وتنورة ملونة للعمل تجعلك تستفيدين من الحذاء ذات اللون الأبيض أسفل الكاحلين والتي ستبرز جيداً شكل التنورة الكسرات.

حذاء الكاحل الأبيض مع فستان أسود رقيق

هل ستحضرين موعد مميز أو ستقابلين الصديقات لتناول القهوة؟ إجعلي فستانك الأسود البسيط عصري عند إقترانه بأكثر الأحذية شعبية هذا العام، أضيفي سترة مريحة وستكونني جاهزة للبقاء في الخارج في وقت متأخر في هذا الخريف، حتى إذا أنخفضت درجة الحرارة.

ليجنز Leggings وحذاء الكاحل

ارتداء أحذية قصيرة مع الليجنز هو الموضة فى حد ذاتها، وطريقة رائعة لتسليط الضوء على ساقيك بشكل أنحف، السترات والقمصان الرقيقة على غرار ستايل الرجال ستكون رائعة، كما ستجعلك أنيقة تمامًا بشكل مميز مع أحذية الكاحل البيضاء والاكسسوارات الأخرى الخاصة بالخريف.

مظهر مميز للعمل

وإليك كيف يمكنك ارتداء هذا الاتجاه من الأحذية للمكتب، ابدئي بملابس سوداء بالكامل مع معطف مميز بلون محايد، لا حاجة لأرتداء حقيبة باللون الأبيض، فقط إجعلى حذاء الكاحل هو القطعه البارزة في مظهرك.

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مع فستان رقيق

الأحذية البيضاء هي أكثر تنوعاً بكثير مما قد يعتقد البعض خصوصاً لأزياء الخريف، إليكِ مثال رائع على كيفية ظهورها بشكل خاص عند ارتدائها بستايل كلاسيك مع فستان رقيق أو معطف بلون فاتح واكسسوارات بألوان داكنة.

مع جينز قصير

أحذية الكاحل والجينز هي من أبرز المظاهر على الإطلاق، (هذا الخريف الجينز الأكثر شعبية هو ذاالخصر العالي والذي يصل للكاحل) يمكنك إظهار حذاء الكاحل في هذا المظهر، ولكن تأكدي من أن الجينز الخاص بكِ يتدلى مباشرة فوق قمة حذائك، أو أرتدي معه جوارب بشكل مميز، و سيعمل على إبراز مظهرك أكثر.

حذاء الكاحل الأبيض مع الفساتين الماكسي

أضيفي لمسة سهلة وحديثة إلى جميع فساتينك حتى الفستان الماكسي أو ذات الشكل الفيكتوري أو الكشكشة، عندما ترتديها مع حذاء الكاحل الأبيض، ستحولين مظهرك على الفور إلى مظهر عصري مميز.

تنورة ماكسي أو متوسطة الطول

ارتدي قميصاً مريحاً في عطلة نهاية الأسبوع من كنزة صوفية وتنورة ماكسي طويلة أو متوسطة الطول وستحصلين على التميز، مع الأحذية البيضاء ذات الكعب العالي.

حذاء كاحل أبيض مع جمبسوت

الجمبسوت هي قطعة ملابس رائعة في الصيف، ولكن لا يوجد سبب إلى عدم ارتدائها عند وصول الخريف، مع الأحذية الجميلة البيضاء وربما سترة الدنيم، اعتمادا على الطقس، ستكون طريقة رائعة لارتداء الجمبسوت الخاصة بك في الخريف.

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