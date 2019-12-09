ساجد أمام محكمة الأسرة: "مراتي بتحطلي حبوب منع حمل في العصير"

أقام "ساجد.م" دعوى تطليق للضرر، ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد 5 أشهر من الزواج، بسبب معاناتها من مرض نفسي، وحملت الدعوة رقم 3334 لسنة 2019، وما زالت الدعوى تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

يقول الزوج خلال حديثه لـ"الوطن" إنه تزوج منذ 5 أشهر، ولم يكن على علم بمعاناة زوجته من مرض نفسي، فقد أخفى أهل زوجته عنه حقيقه أمرها، وبعد فترة قليلة من زواجهما شاهد الزوج زوجته وهي تضع له شيئا في العصائر التي يتناولها، فقرر مراقبتها حتى توصل إلى الحبوب التي تستخدمها وعندها كانت المفاجأة، فعندما ذهب الزوج إلى الصيدلية وسأل عن استخدامات تلك الحبو، أخبره الصيدلي أنها حبوب منع الحمل: "أهلها خبوا عليا إنها مريضة نفسية وبتتعالج، وهي مكنش باين عليها حاجة تصرفاتها بتبان طبيعية، ولما عرفت اللي هي بتعمله، وواجهت أهلها قالولي إنها بتتعالج من مرض نفسي، وقربت تخف".

يتابع الزوج حديثه، أنه منذ معرفته بمرضها وهو يخشى على نفسه، ولا يستطيع التعامل معاها، حتى أنه أصبح يخشى الاقتراب منها، وطلب منها الذهاب لبيت عائلتها إلا أنها رفضت، فأصبح يقيم في منزل والدته: "بيقيت أخاف أطلع شقتي تعمل فيا حاجة وأنا نايم، وهي مرضيتش ترجع بيت أهلها، وكمان بيطالبوني بمصاريف علاجها، مش كفاية إنهم خبوا عليا من الأول ودبسوني فيها".

أضاف أنه أقام دعوى التطليق للانفصال عن زوجته، بعد أن رفض أهلها الاتفاق بالتراضي لحل وسط بين الطرفين: "قولت لأهلها أطلقها وتأخد القايمة وتتنازل عن المؤخر والنفقة والمتعة، واستعوض ربنا في الفرش، رفضوا"