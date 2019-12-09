"أخويا وحبيبي".. مريم عامر منيب في صورة مع نجل أصالة

بعد أسبوعين من طرح مريم عامر منيب، أول أغنيه لها بعنوان "عامل إيه في حياتك"، التي خصصتها لوالدها في ذكرى رحيله الثامنة، وتحقيقها نجاحًا ساحقًا وتصدرها محركات البحث، ظهرت برفقة خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة، في مكان عام، وهو يحتضنها.

وأعرب الذهبي، عن سعادته بنجاح أول عمل فني لها، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق تعليقًا على الصورة: "أنا فخور بك يا أختي، معندكيش فكرة إنتي أسعدتينا كلنا ازاي".

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ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت قرابة 5 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، وعلقت مريم عامر منيب، على الصورة قائلةً: "أخويا دائمًا وطول الوقت، بحبك يا حبيبي".

وتفاعل المتابعون مع الصورة، وكان من أبرز التعليقات:" أختك كل هاد وكيف لو حبيبتك، قمر، ربنا يخليكوا لبعض".

أغنية "عامل إيه في حياتك" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل، وتقوم فكرة الأغنية على "دويتو"، تجتمع خلاله مشاهد للمطرب الراحل عامر منيب أثناء غناء الأغنية ذاتها، مع مشاهد جديدة لمريم وهي تغني الأغنية بالاستديو، وترد عليه بكلمات جديدة.

يذكر أن عامر منيب مرت ذكراه الثامنة، منذ أيام، وكان قد رحل بعد صراع مع مرض السرطان، عام 2011، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، ودُفن جسد الراحل بجوار جدته الفنانة ماري منيب.