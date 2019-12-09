آيتن عامر تستعيد ذكريات الطفولة بصورة "أول مرة تشوفها"

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة لها من مرحلة طفولتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وسألت آيتن متابعيها: "شكلي متغيرش صح؟"، مستكملة "داليا أختي بعتالي الصورة دي حالًا وبتقولي إنها كانت في محفظة بابا الله يرحمه، الفكرة إني أول مرة أشوف الصورة دي أصلًا، الله يرحمك يا بابا ويغفرلك".
يُذكر أن آيتن عامر تشارك حاليًا في تصوير مسرحية "عطل فني"، استعدادًا لعرضها فيموسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة كل من أكرم حسني و شيكو وهشام ماجد.
ولدت الفنانة آيتن عامر في 22 نوفمبر عام 1986، وتبلغ من العمر 33 عاما، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية.
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