كيف تختار أفضل سروال لجسمك

ربما تبحث عن الملابس التي تلائم الطقس الحالي المحير الذي يمزج بين الحر نهارًا والمعتدل ليلًا.

ويعد أفضل خيار في هذه الأيام نهارًا، الشورتات والسراويل القصيرة، لكنها لا تلائم كل المناسبات والأماكن، فعلى سبيل المثال لا تستطيع أن ترتديها في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف، كما أنك لن تستطيع ارتداءها في عملك.

إضافةً إلى الشورتات والسراويل القصيرة، توجد تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السراويل التي تستطيع ارتداءها في فصل الصيف التي تُصنع من أقمشة خفيفة تسمح لك بالكشف عن ساقيك، وأن تشعر بالهواء، كما أنها تسمح لك بحرية الحركة.

طريقة اختيار سروال مناسب لجسمك

لمساعدتك على اختيار أفضل السراويل المناسبة بين فصل الصيف والشتاء، إليك بعض النقاط التي من الأفضل أن تضعها في الاعتبار:

الطول

لا شيء يقلل من مظهر السروال أكثر من أن يكون أطول من اللازم، لذلك عليك أن تختار سروالًا يصل طوله إلى الكاحل فقط، ولا يزيد على ذلك، في حقيقة الأمر، فإن أفضل طول للسراويل هو الذي يلامس الحذاء، وبمجرد أن تجلس يغطي ساقيك.



الوسط

من الضروري أن تختار سروالًا مناسبًا وسطًا لا يعلو الخصر جدًا ولا ينخفض؛ حتى تتجنب ما يجعل مظهرك يبدو مشوهًا، لذلك من الأفضل أن يكون السروال متوسط الارتفاع.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

5 أكسسوارات يمكنها تحويل إطلالتك النهارية الى إطلالة مسائية

ملابسك الكاجوال تُعبرعن شخصيتك وتكشف عن هويتك الحقيقية